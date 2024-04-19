«Мы можем постоять за себя». Джимми Батлер обратился к Келли Убре, который нанес ему травму

Джимми Батлер обратился к Келли Убре, который нанес ему травму.

Звездный форвард «Хит» получил травму правого колена в первой четверти матча плей-ин « » – « » в среду, когда игрок «76-х» попался на его обманное движение и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота.

При приземлении Убре задел ногу звездного игрока «Хит».

«Майами» в четверг в социальных сетях объявил, что у растяжение связки колена и он не сыграет в матче за выход в плей-офф против «Чикаго».

В комментариях под этим постом Батлер пометил Убре и написал «Мы можем постоять за себя».