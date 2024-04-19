«Мы можем постоять за себя». Джимми Батлер обратился к Келли Убре, который нанес ему травму

Теги Майами Филадельфия НБА Джимми Батлер соцсети Келли Убре Баскетбол

Джимми Батлер обратился к Келли Убре, который нанес ему травму.

Звездный форвард «Хит» получил травму правого колена в первой четверти матча плей-ин «Филадельфия» – «Майами» в среду, когда игрок «76-х» Келли Убре попался на его обманное движение и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота.

При приземлении Убре задел ногу звездного игрока «Хит». 

«Майами» в четверг в социальных сетях объявил, что у Батлера растяжение связки колена и он не сыграет в матче за выход в плей-офф против «Чикаго».

В комментариях под этим постом Батлер пометил Убре и написал «Мы можем постоять за себя».

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12 комментариев
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Он переместится на машине времени в прошлое и собьет Убре на переходе, а потом исчезнет.
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Никакого умысла у Убре не было, так что звучит странно
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Судя по новостям от медиков, теперь уместнее фраза, типа: мы можем посидеть за себя на скамейке запасных
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да сиди уже, могут они.. можете тока на рыбалку поехать
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Культура, чё...
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походу Карузо зарешает - не быть Майами в плэйофф к сожалению
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да ладно, чо вы? просто написал для поднятия боевого, командного духа.. обычное дело..
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Комментарий удален модератором
Шансы на чемпионство и династию стали немножко поменьше.
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он вообще не про то, что могут и отомстить🤦‍♂️
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Это очевиднейшая ирония.
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Ответ Сергей Ратников
походу Карузо зарешает - не быть Майами в плэйофф к сожалению
Карузо в смысле на скамейке с Батей порешает? :) Goat-a Драмм травмировал...
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