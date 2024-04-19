«Мы можем постоять за себя». Джимми Батлер обратился к Келли Убре, который нанес ему травму
Джимми Батлер обратился к Келли Убре, который нанес ему травму.
Звездный форвард «Хит» получил травму правого колена в первой четверти матча плей-ин «Филадельфия» – «Майами» в среду, когда игрок «76-х» Келли Убре попался на его обманное движение и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота.
При приземлении Убре задел ногу звездного игрока «Хит».
«Майами» в четверг в социальных сетях объявил, что у Батлера растяжение связки колена и он не сыграет в матче за выход в плей-офф против «Чикаго».
В комментариях под этим постом Батлер пометил Убре и написал «Мы можем постоять за себя».