Скип Бэйлесс: «Лейкерс» выиграют первый матч у «Денвера» и всю серию в шести встречах»

Скип Бэйлесс высоко оценил шансы «Лейкерс» в первом раунде плей-офф.

«Лейкерс» выиграют первый матч у «Денвера» и всю серию в шести встречах. Потому что баскетбольные боги пометили Леброна Джеймса. Благословили его. Это началось в , где «Сперс» наконец-то выиграли игру благодаря и выбили « » с первого места. Сенсация года. Я не мог поверить. Это поставило «Наггетс» на пути Леброна Джеймса в первом раунде, а не в финале конференции.

Во вторник показал игру своей жизни, набрал 40 очков. Но был вынужден покинуть площадку. И вместе с ним ушла вся энергия «Нового Орлеана», который, как казалось, был готов победить « ».

Теперь Леброн Джеймс получил четыре дня отдыха перед серией в первом раунде и заявил, что он значительно более здоров, чем год назад перед играми с «Денвером». В этом году он показал лучший в карьере процент трехочковых (41%).

Он подходит к серии с удачной бросковой серией из-за дуги и со штрафной линии и несколькими днями отдыха. На кураже, отдохнувший и в оптимальной форме», – заявил ведущий программы Undisputed.