Скип Бэйлесс: «Лейкерс» выиграют первый матч у «Денвера» и всю серию в шести встречах»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс Новый Орлеан Сан-Антонио НБА НБА плей-офф Зайон Уильямсон Скип Бэйлесс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Скип Бэйлесс высоко оценил шансы «Лейкерс» в первом раунде плей-офф.

«Лейкерс» выиграют первый матч у «Денвера» и всю серию в шести встречах. Потому что баскетбольные боги пометили Леброна Джеймса. Благословили его. Это началось в Сан-Антонио, где «Сперс» наконец-то выиграли игру благодаря Виктору Вембаньяме и выбили «Денвер» с первого места. Сенсация года. Я не мог поверить. Это поставило «Наггетс» на пути Леброна Джеймса в первом раунде, а не в финале конференции.

Во вторник Зайон Уильямсон показал игру своей жизни, набрал 40 очков. Но был вынужден покинуть площадку. И вместе с ним ушла вся энергия «Нового Орлеана», который, как казалось, был готов победить «Лейкерс».

Теперь Леброн Джеймс получил четыре дня отдыха перед серией в первом раунде и заявил, что он значительно более здоров, чем год назад перед играми с «Денвером». В этом году он показал лучший в карьере процент трехочковых (41%).

Он подходит к серии с удачной бросковой серией из-за дуги и со штрафной линии и несколькими днями отдыха. На кураже, отдохнувший и в оптимальной форме», – заявил ведущий программы Undisputed.

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22 комментария
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Рептилойды подменили Скипа. Это единственное логическое объяснение его слов
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Ответ Birdman NBA
Рептилойды подменили Скипа. Это единственное логическое объяснение его слов
Да нет, просто, если Лейкерс вылетят, он напишет, что Леброн даже проиграл ту серию, в которой его благосволил Бог))
+27
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+27
Новый план Скипа - хвалить Леброна и ставить на победу его команды. Именно эти занимались под конец фильма Celtic Pride актеры Дэн Эйкройд и Дэниэл Стерн. Но есть нюанс...им грозила тюрьма
+9
0
+9
Уверен, что потом скажет, что он впервые поверил в Краба и тот, как обычно, опозорился и тд.
+7
0
+7
Слишком толсто.
+8
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+6
Ответ JuVero
Да нет, просто, если Лейкерс вылетят, он напишет, что Леброн даже проиграл ту серию, в которой его благосволил Бог))
Брат не делай так больше, я выплюнул красное вино на белый диван 🙈😆
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Наркоман какой-то
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Накинул так накинул.
+7
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+3
Mind games от Скипа, Лейкерс проиграют , Скип будет доволен что Леброн обосралcя, а если пройдут будет говорить , а яже говорил
+3
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+3
Скип, ты ли это? Если тебя держат в заложниках в Клатч Спортс - подмигни
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Ответ не базарь на Тарасенко
Брат не делай так больше, я выплюнул красное вино на белый диван 🙈😆
Так просто переходи на белое вино
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Ответ Вадим flanec
А что, кто-то писал про Мюррея? Тем более, что Дэвису не впервой ломаться.
А зачем писать, что если Дэвис сломается, то плану ЛАЛ крышка? Да и про Дэвиса никто не писал. Я про то что это можно сказать про любую команду. И Дэвис в этом сезоне в отличие от Мюррея не ломался. Писать, что если кто-то получит травму, то команде будет плохо бессмысленно, травматы есть много где и в Наггетс (Портер и Мюррей), и в Клипперс (Кавай и ПиДжи), и в Филе (Эмбиид), и в ЛАЛ (Дэвис) и тд
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Ответ Вадим flanec
В первой игре сломается Дэвис и весь план полетит в тар - тарары.
Сломается Мюррей, и весь план Наггетс также полетит в мусорное ведро. Так можно сказать про любую команду НБА.
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Дреймонд Грин от журналистики: всех бесит, но в целом тип прикольный, без него было бы не так весело.
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Как не странно, я на 50% так же думаю. Первую игру Лейкерс заберёт, а потом Денвер в шести
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в любом случае лал сильно потрепят нервы денверу. Тяжелая будет серия для наггетс
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Комментарий удален модератором
Уверен, что Леба выдаст пару матчей всей жизни, ну ок, жизни после 35. Один из них ЛАЛ заберут, во втором найдется свой Джей Ар и сольют на тоненького, как итог 4-1 Денвер.
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