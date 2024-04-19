Леброн Джеймс об игровом времени в плей-офф: «Марафон позади, сейчас у нас спринт. Сделаю все, что потребуется»
Леброн Джеймс заявил, что не собирается беречь себя во время плей-офф.
Во встрече плей-ин с «Пеликанс» лидер калифорнийцев отыграл 39,5 минуты.
«Все, больше никакого ритма, никаких попыток сберечь силы. Беречь силы для чего? Пришло время спринта. У нас спринт. Марафон позади.
Сделаю все, что потребуется. Все эти проценты и расчеты, вся эта хрень – это все улетучилось. Регулярный сезон завершен. Сейчас надо только побеждать. Надо выигрывать матчи», – считает 39-летний баскетболист.
Здоровья Брону и удачи
1. Очки: 1 место (8023, на 2 месте MJ 5987 очков)
2. Передачи: 2 место (2023, ближайший в списке Мэджик 2346 передач)
3. Подборы: 4 место (2549, ближайший в списке Данкан 2859 подборов)
4. Перехваты: 1 место (471, на 2 месте Пиппен 395 перехватов).
5. Блокшоты: 10 место (270, ближайший в списке Кевин Макхейл 281 бш)
По итогам этого ПО Джеймс может только улучшить свое место по блокшотам - до Макхейла 12 бш, до Ибаки - 23 бш.