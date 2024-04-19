Леброн Джеймс об игровом времени в плей-офф: «Марафон позади, сейчас у нас спринт. Сделаю все, что потребуется»

Леброн Джеймс заявил, что не собирается беречь себя во время плей-офф.

Во встрече плей-ин с «Пеликанс» лидер калифорнийцев отыграл 39,5 минуты.

«Все, больше никакого ритма, никаких попыток сберечь силы. Беречь силы для чего? Пришло время спринта. У нас спринт. Марафон позади.

Сделаю все, что потребуется. Все эти проценты и расчеты, вся эта хрень – это все улетучилось. Регулярный сезон завершен. Сейчас надо только побеждать. Надо выигрывать матчи», – считает 39-летний баскетболист.