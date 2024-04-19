Леброн Джеймс об игровом времени в плей-офф: «Марафон позади, сейчас у нас спринт. Сделаю все, что потребуется»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс заявил, что не собирается беречь себя во время плей-офф.

Во встрече плей-ин с «Пеликанс» лидер калифорнийцев отыграл 39,5 минуты.

«Все, больше никакого ритма, никаких попыток сберечь силы. Беречь силы для чего? Пришло время спринта. У нас спринт. Марафон позади.

Сделаю все, что потребуется. Все эти проценты и расчеты, вся эта хрень – это все улетучилось. Регулярный сезон завершен. Сейчас надо только побеждать. Надо выигрывать матчи», – считает 39-летний баскетболист.

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17 комментариев
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Это потрясающе, что игрок в таком возрасте тащит команду в плов с лозунгом : "сделаю всё, что потребуется" а не "извините, как получиться"
Здоровья Брону и удачи
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Давай дед, «prove them wrong» снова
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Ответ Андрей 13
Комментарий скрыт
Когда Дэвис это просил? Да и плюс Леброн сказал, что он не будет беречь силы. Что в этом такого?
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+6
Дед включает режим ПО, похоже на западное побережье надвигается гроза
+9
-5
+4
Ответ Андрей 13
Комментарий скрыт
так то Lebron James ends the 2023-24 season as the leader in PPG in the 4th quarter
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Ответ Андрей 13
Комментарий скрыт
Настоящий Лидер никогда не ждёт, что его кто то о чем то попросит, он берет и делает сам то, что считает нужным
+3
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+3
Место Леброна среди всех игроков по основным показателям в плей-офф:
1. Очки: 1 место (8023, на 2 месте MJ 5987 очков)
2. Передачи: 2 место (2023, ближайший в списке Мэджик 2346 передач)
3. Подборы: 4 место (2549, ближайший в списке Данкан 2859 подборов)
4. Перехваты: 1 место (471, на 2 месте Пиппен 395 перехватов).
5. Блокшоты: 10 место (270, ближайший в списке Кевин Макхейл 281 бш)

По итогам этого ПО Джеймс может только улучшить свое место по блокшотам - до Макхейла 12 бш, до Ибаки - 23 бш.
+4
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Ответ SpankyBoy
4-5 матчевый спринт, а потом рыбалка, идеально
Увы, счёт будет где-то 4:2 в пользу Лейкерс, а Йокича ждём на стульчике-раскладушке возле водоёма
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Что там слышно с Вандербилтом?
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Ответ Андрей 13
Комментарий скрыт
Когда Лейкерс заберут гайку, как изволите шутить?
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Ответ xamer 9
Место Леброна среди всех игроков по основным показателям в плей-офф: 1. Очки: 1 место (8023, на 2 месте MJ 5987 очков) 2. Передачи: 2 место (2023, ближайший в списке Мэджик 2346 передач) 3. Подборы: 4 место (2549, ближайший в списке Данкан 2859 подборов) 4. Перехваты: 1 место (471, на 2 месте Пиппен 395 перехватов). 5. Блокшоты: 10 место (270, ближайший в списке Кевин Макхейл 281 бш) По итогам этого ПО Джеймс может только улучшить свое место по блокшотам - до Макхейла 12 бш, до Ибаки - 23 бш.
страшные цифры у деда, жесть крут
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Ответ СВБД
Увы, счёт будет где-то 4:2 в пользу Лейкерс, а Йокича ждём на стульчике-раскладушке возле водоёма
Да что уж там, Лал пройдутся тараном 16-0 по своим соперникам. Да да, так и будет
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Ответ SpankyBoy
Да что уж там, Лал пройдутся тараном 16-0 по своим соперникам. Да да, так и будет
Ваш прогноз так же релевантен, как и мой, так что время рассудит)
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