Леброн Джеймс о Йокиче: «Один из лучших за всю историю»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Леброн Джеймс комплиментарно отозвался о Николе Йокиче.

«Лейкерс» предстоит сыграть с «Денвером» сербского центрового в 1-м раунде плей-офф.

«Один из лучших за всю историю. Все просто.

Йокич умеет все. Самое важное, что он меняет представление товарищей по команде о собственной игре. Когда кому-то удается вдохновлять других играть на уровне, о котором они и сами даже не подозревали, то это доказательство того, что мы говорим о действительно большом игроке», – заявил Джеймс.

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16 комментариев
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Ответ AnSw33r
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а ты уже где препараты достаёшь? даже теперешнего он лучше , но не в разы , ток одному 40ой год пошёл, другого прайм. Или вы хотите сказать , что Йокия с одной гайкой , без игры в защите входит в топ 10 алл тайм?)
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-4
+6
mind games ))
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+5
Ответ AnSw33r
Дак без судей леброн и не входит в топ 10)) если брать по факту как есть то конечно даже в топ 5 но опять же с поправкой на судей , которые тащат леброна как могут уже не первый год
посмотрю я на Колю в 40 лет наберёт хоть как Дирк в те-же самые 38-40 или будет еле по площадке передвигаться
+6
-3
+3
Ответ blooooomka
посмотрю я на Колю в 40 лет наберёт хоть как Дирк в те-же самые 38-40 или будет еле по площадке передвигаться
Не старайтесь, этот пользователь не понимает никаких аргументов, всегда Леброна тащат судьи)
+5
-3
+2
Ответ siberiancom
Очень просто. Сколько игроков выигрывали 3 мвп?)
у Карима 5, у Рассела 5, у Уилта 4, у Мозеса Мэлоуна 3. А еще у Данкана и Янниса по 2 мвп, они одного уровня игроки теперь что-ли
+1
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Ответ omega pepega
да как можно сравнивать игроков за всю историю. Йокич великолепный игрок, но ему повезло что он играет именно в это время, когда у него есть возможность играть мозгами, а не атлетизмом. Родись он лет на 20 раньше его бы даже на драфте не выбрали. Но как можно сравнивать например Йокича и Хакима, когда в разные времена к 5 номерам были совсем разные требования.
Очень просто. Сколько игроков выигрывали 3 мвп?)
+1
-1
0
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