Леброн Джеймс о Йокиче: «Один из лучших за всю историю»

Леброн Джеймс комплиментарно отозвался о Николе Йокиче.

« » предстоит сыграть с « » сербского центрового в 1-м раунде плей-офф.

«Один из лучших за всю историю. Все просто.

умеет все. Самое важное, что он меняет представление товарищей по команде о собственной игре. Когда кому-то удается вдохновлять других играть на уровне, о котором они и сами даже не подозревали, то это доказательство того, что мы говорим о действительно большом игроке», – заявил .