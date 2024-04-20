Бэм Адебайо о серии с «Бостоном»: «Не ждите красивого баскетбола. Будет битва»
Бэм Адебайо поделился ожиданиями от серии с «Бостоном».
Финалисты двух последних финалов Востока «Селтикс» и «Хит» на этот раз сойдутся уже в 1-м раунде плей-офф.
«Будет битва. Будет настоящее сражение.
Не ждите от этого противостояния яркости и легкости. Наша серия вряд ли подарит красивый баскетбол. Когда мы играем с ними, обычно все получается примерно так», – заявил центровой «Майами»
Для Бостона это будут 4 матча перед 2-м раундом.