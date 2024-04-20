Бэм Адебайо о серии с «Бостоном»: «Не ждите красивого баскетбола. Будет битва»

Бэм Адебайо поделился ожиданиями от серии с «Бостоном».

Финалисты двух последних финалов Востока «Селтикс» и «Хит» на этот раз сойдутся уже в 1-м раунде плей-офф.

«Будет битва. Будет настоящее сражение.

Не ждите от этого противостояния яркости и легкости. Наша серия вряд ли подарит красивый баскетбол. Когда мы играем с ними, обычно все получается примерно так», – заявил центровой « »