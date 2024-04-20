Бэм Адебайо о серии с «Бостоном»: «Не ждите красивого баскетбола. Будет битва»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

Бэм Адебайо поделился ожиданиями от серии с «Бостоном».

Финалисты двух последних финалов Востока «Селтикс» и «Хит» на этот раз сойдутся уже в 1-м раунде плей-офф.

«Будет битва. Будет настоящее сражение.

Не ждите от этого противостояния яркости и легкости. Наша серия вряд ли подарит красивый баскетбол. Когда мы играем с ними, обычно все получается примерно так», – заявил центровой «Майами»

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13 комментариев
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Без Батлера шансов почти нет.
+9
-1
+8
Ответ алексей батькович
Будет свип
Бостона?
+18
-14
+4
Будет свип
+6
-4
+2
Все 4 матча битва будет?
+2
-1
+1
4-1 Бостон вынесет Маями
+2
-1
+1
да, мы и битву посмотрим с удовольствием... (жаль, Батлер травмирован)
+2
-2
0
Для Майами это действительно будет битва.
Для Бостона это будут 4 матча перед 2-м раундом.
+2
-2
0
Если Отца не будет то нет
0
0
0
- Третий год подряд. Думаю без Джимми особо битвы не будет. Бостон это не Чикаго
0
0
0
Ответ Bunyod Turgunov
Бостона?
Время покажет)
0
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Ответ Ваня Аналитик
да, мы и битву посмотрим с удовольствием... (жаль, Батлер травмирован)
Так по сезону Майами лучше играл без Батлера, и Батлер со своим процентом с игры не особо то и помощник) судьи на штрафных чисто тянут
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