Бэм Адебайо: «Мы всегда уверены в себе, это останется неизменным»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо заявил, что два подряд поражения от «Бостона» в финале Востока не повлияют на моральное состояние команды.

«Хит» в четверг уступили со счетом 97:110, но продолжают вести в серии – 3-2.

«Почему мы должны терять уверенность в себе? Когда все только начиналось, в нас никто не верил. Все думали, что мы вылетим в первом же раунде. Потом все думали, что мы вылетим во втором. А сейчас мы в финале конференции, в одной победе от выхода в решающую серию.

Мы всегда уверены в себе, это останется неизменным», – заявил Адебайо.

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7 комментариев

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pele_kan
пока что Бэм уверенно только мяч теряет - 6 потерь - это вообще ни в какие ворота
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АРХАТ
Беспокоюсь за Майами. Не превосходят они Бостон чтобы думать "Подумаешь, возьмём своё в 6-й или 7-й игре"
Хирро нет, сейча Винсент на больничке. А Бостон в оптимальном составе играет...
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Cubs-V
После победы над Бакс, все думали, что они отлетят от Никс?
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Killyr
Ответ АРХАТ
Беспокоюсь за Майами. Не превосходят они Бостон чтобы думать "Подумаешь, возьмём своё в 6-й или 7-й игре" Хирро нет, сейча Винсент на больничке. А Бостон в оптимальном составе играет...
У Бостона нет лучшего шестого, так что не в таком уж оптимальном составе. Да и тренера нет, так что...
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Ричард Пэйпен
Ответ АРХАТ
Беспокоюсь за Майами. Не превосходят они Бостон чтобы думать "Подумаешь, возьмём своё в 6-й или 7-й игре" Хирро нет, сейча Винсент на больничке. А Бостон в оптимальном составе играет...
Бро, вспомни плов 04/05 - поражение в финале Востока от Детройта. На следующий год реванш Майами, и Хит становятся чемпионами. В прошлом году проиграли Бостону, в этом победа в серии и большой финал. Все будет норм, как только трехи у Бостона перестанут лететь. А они перестанут уже в 6 игре.
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ARAMIS777
Бэм,собрались и сделали счёт 4:2 в серии.
"Поменьше слов, побольше дела!"(с)
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pele_kan
Ответ АРХАТ
Беспокоюсь за Майами. Не превосходят они Бостон чтобы думать "Подумаешь, возьмём своё в 6-й или 7-й игре" Хирро нет, сейча Винсент на больничке. А Бостон в оптимальном составе играет...
Бостон узкой ротацией играет, но они сейчас на подъеме. А вот Майами наоборот напоминает Бостон в начале серии - проигрывают все единоборства, в том числе на щите, теряют мяч постоянно, плохо попадают. Бэм и Батлер должны прибавлять, оба проваливают уже вторую игру подряд.
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