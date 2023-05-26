Бэм Адебайо: «Мы всегда уверены в себе, это останется неизменным»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо заявил, что два подряд поражения от «Бостона» в финале Востока не повлияют на моральное состояние команды.
«Хит» в четверг уступили со счетом 97:110, но продолжают вести в серии – 3-2.
«Почему мы должны терять уверенность в себе? Когда все только начиналось, в нас никто не верил. Все думали, что мы вылетим в первом же раунде. Потом все думали, что мы вылетим во втором. А сейчас мы в финале конференции, в одной победе от выхода в решающую серию.
Мы всегда уверены в себе, это останется неизменным», – заявил Адебайо.
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