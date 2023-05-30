В финале НБА будет лишь по одному игроку с Матча всех звезд на команду: Йокич и Адебайо. Это третий подобный финал в истории
«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции (103:84, 4-3) и вышел в финал НБА.
В истории Лиги было лишь две серии, когда в составе каждой команды-финалиста играл всего один участник Матча всех звезд соответствующего сезона.
Такое произошло в 1998 году: Майкл Джордан и Карл Мэлоун. Серия закончилась победой «Чикаго» 4-2.
А также в 2003: Тим Данкан и Джейсон Кидд. «Сперс» справились с «Нетс» в шести матчах.
В предстоящем финале НБА так же будет лишь два игрока Матча всех звезд: Никола Йокич и Бэм Адебайо. Лидер «Хит» Джимми Батлер в этом году не смог пройти этап голосования.
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