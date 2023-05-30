В финале НБА будет лишь по одному игроку с Матча всех звезд на команду: Йокич и Адебайо. Это третий подобный финал в истории

Теги Майкл Джордан Бостон Майами Джейсон Кидд Тим Данкан НБА Карл Мэлоун НБА плей-офф Джимми Батлер Никола Йокич Бэм Адебайо Баскетбол

«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции (103:84, 4-3) и вышел в финал НБА.

В истории Лиги было лишь две серии, когда в составе каждой команды-финалиста играл всего один участник Матча всех звезд соответствующего сезона.

Такое произошло в 1998 году: Майкл Джордан и Карл Мэлоун. Серия закончилась победой «Чикаго» 4-2.

А также в 2003: Тим Данкан и Джейсон Кидд. «Сперс» справились с «Нетс» в шести матчах.

В предстоящем финале НБА так же будет лишь два игрока Матча всех звезд: Никола Йокич и Бэм Адебайо. Лидер «Хит» Джимми Батлер в этом году не смог пройти этап голосования.

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8 комментариев

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Свежий
Ответ Red_Star
Закономерность уловил, Запад и Восток в таких случаях побеждают через раз. Исход серии ясен.
Ну просто эпически мощнейшая закономерность, основанная аж на двух матчах! 😱
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Yaroslove
Джимми Батлер так то шесть раз был на МВЗ, дважды - как игрок Хит. И то, что он не попал в этом году, не означает того, что он не олл-стар в принципе ))
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Red_Star
Ответ rigobersong
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Ну, индивидуально оллстары действительно сильнейшие, но баскетбол это команда в первую очередь. Надо не забывать, что Мэлоун уже седьмой сезон страдает с Денвером, который сам по себе тоже дофига сыгран, про опыт Споэльстры стоит ли говорить.
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rigobersong
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McLaren40
Ответ Red_Star
Закономерность уловил, Запад и Восток в таких случаях побеждают через раз. Исход серии ясен.
Ну ты прям статистик от Бога, выборка из двух матчей это несерьезно.

В предыдущих двух случаях проигрывали команды с названием из четырёх букв: Jazz и Nets. Вывод: в этом году проиграют Heat
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Red_Star
Ответ Red_Star
Закономерность уловил, Запад и Восток в таких случаях побеждают через раз. Исход серии ясен.
Да... раньше на баскет-ветке с юмором было получше. 🤣
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Альберт Салихов
Ответ McLaren40
Ну ты прям статистик от Бога, выборка из двух матчей это несерьезно. В предыдущих двух случаях проигрывали команды с названием из четырёх букв: Jazz и Nets. Вывод: в этом году проиграют Heat
Ещё ни разу Денвер не проигрывал в таких ситуациях, такое не может продолжаться вечно. Победа хит налегке 4-0.
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Starkom
Ответ Yaroslove
Джимми Батлер так то шесть раз был на МВЗ, дважды - как игрок Хит. И то, что он не попал в этом году, не означает того, что он не олл-стар в принципе ))
Скотти Пиппен тоже был олл-старом в 98м. Даже наверняка больше раз, чем Джимми.
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