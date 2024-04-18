Пол Рид: «Мы хотели сыграть с «Никс», это более легкий соперник»

По словам Рида, «Сиксерс» хотели получить в соперники «Никс», а не «Селтикс».

«Мы никого не избегаем. Мы хотели сыграть с «Никс», это более легкий соперник.

Это будет интересно. Мы примерно равны. У них отличный разыгрывающий, у нас отличный разыгрывающий. Кроме того, у нас есть Джоэл, MVP, один из самых неудержимых игроков в лиге», – сказал центровой «Филадельфии».

«Сиксерс» выиграли турнир плей-ин и сыграют с «Никс» в первом раунде плей-офф.