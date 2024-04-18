Пол Рид: «Мы хотели сыграть с «Никс», это более легкий соперник»

Теги Бостон Нью-Йорк Филадельфия НБА Пол Рид Баскетбол

По словам Рида, «Сиксерс» хотели получить в соперники «Никс», а не «Селтикс».

«Мы никого не избегаем. Мы хотели сыграть с «Никс», это более легкий соперник.

Это будет интересно. Мы примерно равны. У них отличный разыгрывающий, у нас отличный разыгрывающий. Кроме того, у нас есть Джоэл, MVP, один из самых неудержимых игроков в лиге», – сказал центровой «Филадельфии».

«Сиксерс» выиграли турнир плей-ин и сыграют с «Никс» в первом раунде плей-офф.

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4 комментария
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Никс впервые при Тибодо начинают серию в положении фаворита, будет интересно посмотреть, смогут ли вчерашние андердоги справиться с грузом ожиданий. Но вообще не вижу причин, чтобы не вынести 76х. Главное - дать карт-бланш Макси, пусть бросает, бросает и ещё раз бросает, и он похоронит Филу. А Эмбиду надо обезпечить славную череду мясных опекунов в лице Робинсона, Хартенштайна и Ачиувы, чтобы они максимально жёстко терзали его каждую секунду на паркете. Никс умеют это делать, главное, чтобы арбитры не превратили серию в цирк имени Джоэля.
+14
-3
+11
Ответ Южанин78
На самом деле до вчерашнего матча Филы, я тоже думал, что Нью Йорк для них будет легкой прогулкой, но Эмбид пока очень тяжеловат и играет максимум на 50-60%. А это самый главный Х фактор серии.
Лёгкой прогулкой для Филы? Даже с полностью здоровым Эмбиидом такого бы не было
+6
0
+6
После таких бравых слов в самый раз порыбачить
+5
0
+5
На самом деле до вчерашнего матча Филы, я тоже думал, что Нью Йорк для них будет легкой прогулкой, но Эмбид пока очень тяжеловат и играет максимум на 50-60%. А это самый главный Х фактор серии.
+6
-2
+4
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