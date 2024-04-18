Боб Майерс Стивену Эй Смиту о «Никс»: «Тебе пока нечего праздновать»

Стивен Эй Смит считает «Никс» одними из главных фаворитов Востока.

«Нам все равно, с кем играть. В этом году мы другая команда. Мы понимаем, кто такой , но он не готов на 100%. еще не обстрелян.

Ты можешь смотреть на меня со скепсисом сколько угодно, Боб Майерс. Ты видел защиту «Никс»? Как они обороняются с ? Ты знал, что бросает больше всех трешек, кроме Стефа Карри? Что у Джоша Харта дабл-дабл в среднем? не смог вымотать всех в команде, потому что они были травмированы большую часть сезона. Так что у них есть силы. Ты видел, что Джейлен Брансон за последние 10 игр набирает 37,8 очка при 40% трехочковых в среднем? Топ-5 претендент на MVP.

Мы ждали этого, и вот мы здесь! «Никс» идут в финал конференции. Мы здесь, не чтобы говорить о прошлом», – заявил ведущий ESPN Стивен Эй Смит.

«Вот именно. Мы говорим о настоящем. Сколько игр «Никс» уже выиграли в плей-офф? Они еще ничего не добились. Тебе нечего праздновать», – тяжело вздохнул Боб Майерс.

«Нью-Йорк» встретится с «Филадельфией» в первом раунде плей-офф НБА.