Боб Майерс Стивену Эй Смиту о «Никс»: «Тебе пока нечего праздновать»

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Стивен Эй Смит считает «Никс» одними из главных фаворитов Востока.

«Нам все равно, с кем играть. В этом году мы другая команда. Мы понимаем, кто такой Джоэл Эмбиид, но он не готов на 100%. Тайриз Макси еще не обстрелян.

Ты можешь смотреть на меня со скепсисом сколько угодно, Боб Майерс. Ты видел защиту «Никс»? Как они обороняются с О Джи Ануноби? Ты знал, что Донте Дивинченцо бросает больше всех трешек, кроме Стефа Карри? Что у Джоша Харта дабл-дабл в среднем? Том Тибодо не смог вымотать всех в команде, потому что они были травмированы большую часть сезона. Так что у них есть силы. Ты видел, что Джейлен Брансон за последние 10 игр набирает 37,8 очка при 40% трехочковых в среднем? Топ-5 претендент на MVP.

Мы ждали этого, и вот мы здесь! «Никс» идут в финал конференции. Мы здесь, не чтобы говорить о прошлом», – заявил ведущий ESPN Стивен Эй Смит.

«Вот именно. Мы говорим о настоящем. Сколько игр «Никс» уже выиграли в плей-офф? Они еще ничего не добились. Тебе нечего праздновать», – тяжело вздохнул Боб Майерс.

«Нью-Йорк» встретится с «Филадельфией» в первом раунде плей-офф НБА.

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7 комментариев
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"Том Тибодо не смог вымотать всех в команде, потому что они были травмированы большую часть сезона"

Ору
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-2
+47
Ответ Consistency
"Том Тибодо не смог вымотать всех в команде, потому что они были травмированы большую часть сезона" Ору
Они были травмированы, потому что Том Тибодо вымотал их, но снова вымотать он их не смог, потому что они были травмированы - аналитика очень качественная!
+26
-1
+25
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Они были травмированы, потому что Том Тибодо вымотал их, но снова вымотать он их не смог, потому что они были травмированы - аналитика очень качественная!
Это называется стратегическое планирование!
+14
-2
+12
Ответ Consistency
Это называется стратегическое планирование!
hospital management
+2
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+2
Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
При здоровым Камеруне свип, и до свидания Петросян эй смит
Здоровый Эмбиид в ПО такой же мифический персонаж как здоровый Кавай
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будет очень интересно его посмотреть после серии с Филой. вернётся обычный Эй)
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