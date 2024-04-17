Игрок Восточной конференции: «Никс» следовало избежать второго номера посева»
Анонимный игрок считает, что «Никс» следовало избежать посева под вторым номером.
«Хотят ли «Никс» второй номер посева? Должны ли они его хотеть? Я так не думаю.
Со вторым номером вы получаете в соперники «Филадельфию» или «Майами». Третий номер выводит вас на «Индиану». «Индиана» хороша, но я предпочел бы ее, а не «Филадельфию» или «Майами».
Если «Филадельфия» будет здорова, она, вероятно, станет второй по силе командой в конференции. А «Майами» в плей-офф всегда наводит ужас. Они выигрывают серии, которые не должны выигрывать», – сказал анонимный игрок Восточной конференции.
Если ты играешь - должен играть на победу.
Если ты выиграл - молодец.
Проиграл - приходи в следующий раз, тебе сейчас здесь делать было нечего.
Все эти игры с сетками глупость, всё равно выйдешь на сильных, если дойдёшь далеко.
А мне, как давнему болельщику Никс, очень радостно видеть, что команда стала второй силой на востоке в регулярке, даже после всех этих травм и без Рэндла. И всё это после долгих лет лузерства и заслуженных насмешек.
Достойная борьба с сильными - это не то, чего нужно избегать в профессиональном спорте.
Пока что буки верят больше в Индиану.