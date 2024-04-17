Игрок Восточной конференции: «Никс» следовало избежать второго номера посева»

Теги Индиана Майами Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Анонимный игрок считает, что «Никс» следовало избежать посева под вторым номером.

«Хотят ли «Никс» второй номер посева? Должны ли они его хотеть? Я так не думаю.

Со вторым номером вы получаете в соперники «Филадельфию» или «Майами». Третий номер выводит вас на «Индиану». «Индиана» хороша, но я предпочел бы ее, а не «Филадельфию» или «Майами».

Если «Филадельфия» будет здорова, она, вероятно, станет второй по силе командой в конференции. А «Майами» в плей-офф всегда наводит ужас. Они выигрывают серии, которые не должны выигрывать», – сказал анонимный игрок Восточной конференции.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это менталитет неудачников и логика идиотов.
Если ты играешь - должен играть на победу.

Если ты выиграл - молодец.
Проиграл - приходи в следующий раз, тебе сейчас здесь делать было нечего.

Все эти игры с сетками глупость, всё равно выйдешь на сильных, если дойдёшь далеко.

А мне, как давнему болельщику Никс, очень радостно видеть, что команда стала второй силой на востоке в регулярке, даже после всех этих травм и без Рэндла. И всё это после долгих лет лузерства и заслуженных насмешек.

Достойная борьба с сильными - это не то, чего нужно избегать в профессиональном спорте.
+26
-3
+23
C одной стороны - да. С другой - по-настоящему классную команду не должны пугать ни Маяма, ни Фила. Тем более, что Маяме должок еще нужно вернуть. Лучшими становятся только побеждая лучших. Ученик должен победить мастера, чтобы самому стать мастером.
+22
-5
+17
В плей-офф нет вторых или третьих мест, все равно надо играть с сильнейшими
+11
0
+11
Надо играть на победу в каждом матче. Баскетбол не обманешь.
+4
-1
+3
В современной лиге в ПО нету удобных соперников, уровень лиги щас настолько высокий что проходных команд просто нету
+1
0
+1
В этой истории с Никс интересно, а что будет с Милуоки который как раз таки "занял" 3-е место в конференции и бдет играть с Индианой.
Пока что буки верят больше в Индиану.
+1
0
+1
Этот игрок Кайл Кузма
0
0
0
Ответ Kirill HG
*заявил Батлер, попивая кофе перед встречей с "Никс" в 1 раунде
Как бы ему не попить кофе сидя в лодке с удочкой. Проиграли Филе еще и травму получил(((
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий