Игрок Восточной конференции: «Никс» следовало избежать второго номера посева»

Анонимный игрок считает, что «Никс» следовало избежать посева под вторым номером.

«Хотят ли «Никс» второй номер посева? Должны ли они его хотеть? Я так не думаю.

Со вторым номером вы получаете в соперники «Филадельфию» или «Майами». Третий номер выводит вас на «Индиану». « » хороша, но я предпочел бы ее, а не «Филадельфию» или « ».

Если « » будет здорова, она, вероятно, станет второй по силе командой в конференции. А «Майами» в плей-офф всегда наводит ужас. Они выигрывают серии, которые не должны выигрывать», – сказал анонимный игрок Восточной конференции.