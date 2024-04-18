«Филадельфия» вышла в плей-офф и встретится с «Нью-Йорком» в первом раунде

Теги Атланта Чикаго Майами Филадельфия НБА Баскетбол - видео Николя Батюм НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Тайлер Хирро НБА плей-ин Баскетбол

«Сиксерс» победили «Хит» со счетом 105:104.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 23 очка, 15 подборов и 5 передач при 6 из 17 с игры, 2 из 4 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

Ключевым игроком со скамейки стал форвард Николя Батюм, набравший 20 очков и 5 подборов при 7 из 12 с игры и 6 из 10 трехочковых.

В составе «Майами» больше всего очков (25) на счету Тайлера Хирро. Защитник реализовал 9 из 27 бросков с игры и 4 из 14 из-за дуги и добавил 9 передач к своей статистической линейке.

«Филадельфия» прошла в плей-офф с седьмым номером посева и встретится в первом раунде с «Никс».

«Хит» сыграют с «Чикаго», победившим «Атланту», за восьмое место.

 

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10 комментариев
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Ответ Bunyod Turgunov
С каким отцом? Трей Янг?))
Хорфорд.
+15
-3
+12
Бадди Хилд наконец сыграет в плей-офф!!! Это ли не чудо)
+7
0
+7
было прикольно посмотреть как играл бы батлер с прической,что на заставке..
+5
-3
+2
Ответ Валерий Королёв
Эмбиид избежал встречи с отцом. Так можно даже во второй раунд попасть
С каким отцом? Трей Янг?))
+5
-4
+1
На востоке без сюрпризов
+2
-2
0
Ответ Xellos Sama
С такой игрой Филадельфия проиграет Никс. Брансон, Донте закроют Штрафниида
Бред
+2
-2
0
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