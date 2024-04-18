«Филадельфия» вышла в плей-офф и встретится с «Нью-Йорком» в первом раунде

«Сиксерс» победили «Хит» со счетом 105:104.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал центровой . На его счету 23 очка, 15 подборов и 5 передач при 6 из 17 с игры, 2 из 4 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

Ключевым игроком со скамейки стал форвард , набравший 20 очков и 5 подборов при 7 из 12 с игры и 6 из 10 трехочковых.

В составе « » больше всего очков (25) на счету Тайлера Хирро. Защитник реализовал 9 из 27 бросков с игры и 4 из 14 из-за дуги и добавил 9 передач к своей статистической линейке.

« » прошла в плей-офф с седьмым номером посева и встретится в первом раунде с «Никс».

«Хит» сыграют с « », победившим «Атланту», за восьмое место.