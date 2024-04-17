Леброн Джеймс о серии с «Денвером»: «Если сможем показывать свою лучшую игру, то все будет сводиться к одному или двум владениям. Там уже посмотрим»

Леброн Джеймс поделился ожиданиями от противостояния с «Денвером» в 1-м раунде.

«Это действующий чемпион. Они знают, что надо делать. Знают, как побеждать. «Наггетс» в последние годы доминируют на своей площадке. В их команде играет MVP. Они давно вместе. У них в составе игроки высокого уровня, с высоким IQ. И у них отличный тренер.

Мы должны избегать ошибок, потерь. Осложнять им жизнь. Они, конечно, будут делать то же самое с нами. Но если мы сможем показывать свою лучшую игру, и соперник будет показывать свою лучшую игру, то все будет сводиться к одному или двум владениям. И мы посмотрим, кто лучше справится с их исполнением», – считает .