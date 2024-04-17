Леброн Джеймс о серии с «Денвером»: «Если сможем показывать свою лучшую игру, то все будет сводиться к одному или двум владениям. Там уже посмотрим»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс поделился ожиданиями от противостояния с «Денвером» в 1-м раунде.

«Это действующий чемпион. Они знают, что надо делать. Знают, как побеждать. «Наггетс» в последние годы доминируют на своей площадке. В их команде играет MVP. Они давно вместе. У них в составе игроки высокого уровня, с высоким IQ. И у них отличный тренер.

Мы должны избегать ошибок, потерь. Осложнять им жизнь. Они, конечно, будут делать то же самое с нами. Но если мы сможем показывать свою лучшую игру, и соперник будет показывать свою лучшую игру, то все будет сводиться к одному или двум владениям. И мы посмотрим, кто лучше справится с их исполнением», – считает Джеймс.

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28 комментариев
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Удачу Брону и компании
+58
-17
+41
Брон заряжен очень мощно,не сказать,что "как никогда",но стата в последних матчах впечатляет. В защите пашет,как давно не было. И команда тоже подтянулась, стыдно дедушке не соответствовать)))
+28
-5
+23
Единственное, что жду от Лейкерс - настоящей мясорубки. Если пройдут дальше, я буду рад, ведь это сенсация. Если Денвер пройдет дальше - топим за Йокича. Тут Лейкерс нечего терять, кроме как отдать серию без борьбы. Поэтому, пусть рубятся в каждом владении! Летсгоу ЛАЛ!
+20
-2
+18
Режим плейофф от деда
+12
-3
+9
Ответ ST-L
если соперник будет показывать свою лучшую игру, то боюсь на последние пять минут будет выходить Деандре с друзьями
Не бойся
+11
-4
+7
Ответ ST-L
по каким признакам ты сделал вывод, что Пейтон не тянет?
По тому, что видел в этом сезоне
+8
-2
+6
Кто верит, что ЛАЛ возьмёт серию ставьте "+," кто не верит "-"
+19
-15
+4
Ответ Van
Единственное, что жду от Лейкерс - настоящей мясорубки. Если пройдут дальше, я буду рад, ведь это сенсация. Если Денвер пройдет дальше - топим за Йокича. Тут Лейкерс нечего терять, кроме как отдать серию без борьбы. Поэтому, пусть рубятся в каждом владении! Летсгоу ЛАЛ!
Все правильно написали, но тогда уж просто Го ЛАЛ, пожалуйста.
Летсгоу это уже в Висконсин. :)
+5
-1
+4
Ответ armageddon123456
Да понимай как хочешь. Я прошлую серию смотрел и пересматривал. Играли на равных. Концовки Лейкерс не тянули, оттуда и поражения (заслуженные). В этом году на начальной стадии усталости еще такой быт не должно. Поэтому я все еще рассчитываю на равную игру с разборками в концовках, где Лейкерс могут быть успешнее, нежели в прошлом ПО
Представьте, как ЛеБрон работал над собой в межсезонье. В том ПО он давал 26,4% с трехи.
В этом сезоне ровно 41%.
+5
-1
+4
Ответ ST-L
если соперник будет показывать свою лучшую игру, то боюсь на последние пять минут будет выходить Деандре с друзьями
Это все конечно очень смешно, и на прошлый сезон оглядываться невероятно весело (да и на прошедший тоже, с учетом всех проигранных игр с Денвером) - но дело в том, что и в прошлом, и в это сезоне все игры между ЛАЛ и Денвером были очень потные, и Денверу приходилось догонять. Я уже писал - все придают очень много значения тому свипу. Да, матчи были взяты все, но всего одна победа от Денвера была уверенной. И нет на самом деле никаких гарантий что в этом ПО мяч, который в прошлом году проваливался в кольцо после бросков Денвера, не начнет обстукивать дужки, и напротив - не начнет проваливаться в кольцо после бросков ЛАЛ. Серия будет очень напряженной
+14
-10
+4
Ответ ST-L
я понял, видимо дело просто в случае, решит мячик проваливаться или будет по дужкам стучать
Да понимай как хочешь. Я прошлую серию смотрел и пересматривал. Играли на равных. Концовки Лейкерс не тянули, оттуда и поражения (заслуженные). В этом году на начальной стадии усталости еще такой быт не должно. Поэтому я все еще рассчитываю на равную игру с разборками в концовках, где Лейкерс могут быть успешнее, нежели в прошлом ПО
+11
-8
+3
Давай, дед.
+6
-3
+3
Ответ armageddon123456
Это все конечно очень смешно, и на прошлый сезон оглядываться невероятно весело (да и на прошедший тоже, с учетом всех проигранных игр с Денвером) - но дело в том, что и в прошлом, и в это сезоне все игры между ЛАЛ и Денвером были очень потные, и Денверу приходилось догонять. Я уже писал - все придают очень много значения тому свипу. Да, матчи были взяты все, но всего одна победа от Денвера была уверенной. И нет на самом деле никаких гарантий что в этом ПО мяч, который в прошлом году проваливался в кольцо после бросков Денвера, не начнет обстукивать дужки, и напротив - не начнет проваливаться в кольцо после бросков ЛАЛ. Серия будет очень напряженной
я понял, видимо дело просто в случае, решит мячик проваливаться или будет по дужкам стучать
+10
-7
+3
Единственное что настораживает - Денвер потеряли Джеффа Грина, который в паре с Гордоном позволял играть минуты второго юнита в ноль пока Йокич отдыхает. По сути Никола садился, Денвер уходил в смол-бол, все равно сохраняя преимущество в габаритах и спейсинге. Уотсон не тянет эту роль
+4
-2
+2
Ответ armageddon123456
Это все конечно очень смешно, и на прошлый сезон оглядываться невероятно весело (да и на прошедший тоже, с учетом всех проигранных игр с Денвером) - но дело в том, что и в прошлом, и в это сезоне все игры между ЛАЛ и Денвером были очень потные, и Денверу приходилось догонять. Я уже писал - все придают очень много значения тому свипу. Да, матчи были взяты все, но всего одна победа от Денвера была уверенной. И нет на самом деле никаких гарантий что в этом ПО мяч, который в прошлом году проваливался в кольцо после бросков Денвера, не начнет обстукивать дужки, и напротив - не начнет проваливаться в кольцо после бросков ЛАЛ. Серия будет очень напряженной
в прошлом году абсолютно выпал ДиЛо, если он сыграет на своём текущем уровне, как он играл во второй половине чемпионата, то для Денвера будет всё очень непросто. Считаю что сыгранность должна стать тем фактором что будет отделять результат прошлого года и этот. Нужно всего лишь чуть-чуть сыграть лучше.
+4
-2
+2
Ответ Роман Полянский
Брон заряжен очень мощно,не сказать,что "как никогда",но стата в последних матчах впечатляет. В защите пашет,как давно не было. И команда тоже подтянулась, стыдно дедушке не соответствовать)))
Особенно 30% с игры впечатлили сегодня
+3
-1
+2
Он прав. Даже в ПО в прошлом сезоне Денвер вроде закрыл 4-0, но ни в одной игре не доминировал, не было ощущения что это убийство, а половину игр ЛАЛ отдали сами.
+5
-3
+2
Леброн опять в конце будет уставать, и Денвер будет закрывать матчи. 4-1, максимум
+2
-1
+1
Ответ Денис Кёнигсберг
А Вы только общие показатели смотрите? Не знаете, как он тянул команду на дно, а Дэвис вытягивал?
Опа, даже интересно это когда?)
+1
0
+1
если пройдут денвер то это гарантированный главный финал
0
0
0
Вандербилт будет играть ?
0
0
0
Ответ Роман Полянский
Брон заряжен очень мощно,не сказать,что "как никогда",но стата в последних матчах впечатляет. В защите пашет,как давно не было. И команда тоже подтянулась, стыдно дедушке не соответствовать)))
хватило бы до Бостона)
+1
-1
0
вот сегодня посмотрели в очередной раз, как Дед опять провалил 4ую четверть -1 из 8, хорошо, что в самом конце Ривз мяч взял разыгрывать, а то был бы опять конфуз.
+2
-2
0
Ответ arspurs9
Он прав. Даже в ПО в прошлом сезоне Денвер вроде закрыл 4-0, но ни в одной игре не доминировал, не было ощущения что это убийство, а половину игр ЛАЛ отдали сами.
а в одной пара шальных трёх Йокича решила. такие не всегда залетают
+2
-2
0
Ответ Александр Митраков
Леброн опять в конце будет уставать, и Денвер будет закрывать матчи. 4-1, максимум
4:2 в пользу Лейкерс, 2-3 овертайма
0
0
0
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