Леброн Джеймс: «Вы уделяете слишком много внимания нашим предыдущим встречам с «Наггетс»

Леброн Джеймс рассказал о подходе к серии 1-го раунда с «Наггетс».

В 2020 году «Лейкерс» прошли « » в финале Запада на пути к титулу, в прошлом году то же самое сделал клуб из Колорадо.

«Вы уделяете этому слишком много внимания. Вот такая у нас сложилась пара в первом раунде. И мы с нетерпением ждем старта плей-офф. Ну то есть никто не думает о матче-реванше. Что было, то было, а сейчас у нас вот такой соперник. Мы с нетерпением ждем этого вызова», – заявил .

«Наггетс» выиграли у « » восемь последних матчей подряд, включая прошлогодний плей-офф.

«Отмщение? Это вообще не должно быть личным. Мне кажется, можно отойти слишком далеко от плана на игру, когда воспринимаешь все это как личное. У нас есть план на игру. Надо выходить и выполнять его, а там уже видно будет. Я последний человек, которому следует задавать вопросы на эту тему – всегда остаюсь спокойным. Я слишком долго был в плей-офф за карьеру, так что понимаю, что не стоит придавать чрезмерного значения первой игре или тому, кто является вашим оппонентом. Надо сохранять спокойствие», – считает Леброн.