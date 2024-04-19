Леброн Джеймс: «Вы уделяете слишком много внимания нашим предыдущим встречам с «Наггетс»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс рассказал о подходе к серии 1-го раунда с «Наггетс».

В 2020 году «Лейкерс» прошли «Денвер» в финале Запада на пути к титулу, в прошлом году то же самое сделал клуб из Колорадо.

«Вы уделяете этому слишком много внимания. Вот такая у нас сложилась пара в первом раунде. И мы с нетерпением ждем старта плей-офф. Ну то есть никто не думает о матче-реванше. Что было, то было, а сейчас у нас вот такой соперник. Мы с нетерпением ждем этого вызова», – заявил Джеймс.

«Наггетс» выиграли у «Лейкерс» восемь последних матчей подряд, включая прошлогодний плей-офф.

«Отмщение? Это вообще не должно быть личным. Мне кажется, можно отойти слишком далеко от плана на игру, когда воспринимаешь все это как личное. У нас есть план на игру. Надо выходить и выполнять его, а там уже видно будет. Я последний человек, которому следует задавать вопросы на эту тему – всегда остаюсь спокойным. Я слишком долго был в плей-офф за карьеру, так что понимаю, что не стоит придавать чрезмерного значения первой игре или тому, кто является вашим оппонентом. Надо сохранять спокойствие», – считает Леброн.

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6 комментариев
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Многое будет зависеть от Дэвиса и от ДиЛо. Это два х-фактора, Леброн и остальные выдадут свой стандартный уровень, а вот этим двоим ни в коем случае нельзя проваливать эту серию, их не компенсировать. Причём Дэвису нужно выдать свою лучшую игру, а Расселу хотя бы свои средние показатели.
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в этом заголовке лишнее "этому" либо "нашим предыдущим встречам с «Наггетс»"
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Ответ Goddemic
в этом заголовке лишнее "этому" либо "нашим предыдущим встречам с «Наггетс»"
Да Валера чё-то совсем плывёт в последнее время, даже по своим меркам слишком много ошибок лепит. Видать загружен сильно.
Валер, тебе бы в отпуск!
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