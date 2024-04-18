Стивен Эй Смит: «Если Леброн победит «Денвер» и выиграет еще один титул, я не знаю, насколько сильны будут мои аргументы в пользу Джордана»
Стивен Эй Смит отметил значение этого плей-офф для карьеры Леброна Джеймса.
«Если Леброн Джеймс и «Лейкерс» победят действующих чемпионов «Наггетс», они могут выиграть чемпионат.
Я неоднократно говорил, что Майкл Джордан – величайший игрок в истории. И мне плевать, что говорят другие. Но я должен признать, что, если Леброн Джеймс победит «Денвер», пройдет дальше и в конечном итоге выиграет еще один титул, я не знаю, насколько сильны будут мои аргументы в пользу Джордана.
Ничто не может испортить наследие Леброна Джеймса. Зато есть моменты, которые могут положительно отразиться на его карьере. И сейчас именно такой момент. Если он победит «Наггетс», он сможет победить кого угодно», – заявил эксперт ESPN.
Чем не аргумент?
Поэтому поражения в финале не считаю за аргумент. 6 4 это аргумент, но 6 0 нет.
Луз в финале 11, это аргумент в пользу Джордана, остальные нет
Если Леброн Джеймс и «Лейкерс» победят действующих чемпионов «Наггетс», они могут выиграть чемпионат.
В чём тут проявляется нелюбовь? Наоборот, как мне кажется, он показывает, что Денвер настолько крепкая команда, что обыграв её, Леброн имеет большие шансы на титул( и только в случае титула) он говорит, про шансы Леброна быть выше, чем Джордан.
Но, а про судейский беспредел, Пиппена, Уэйда и Ко согласен.
ЛАЛ не претендует безоговорочно, но и игнорировать их не могут ...