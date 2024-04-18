Стивен Эй Смит: «Если Леброн победит «Денвер» и выиграет еще один титул, я не знаю, насколько сильны будут мои аргументы в пользу Джордана»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит отметил значение этого плей-офф для карьеры Леброна Джеймса.

«Если Леброн Джеймс и «Лейкерс» победят действующих чемпионов «Наггетс», они могут выиграть чемпионат.

Я неоднократно говорил, что Майкл Джордан – величайший игрок в истории. И мне плевать, что говорят другие. Но я должен признать, что, если Леброн Джеймс победит «Денвер», пройдет дальше и в конечном итоге выиграет еще один титул, я не знаю, насколько сильны будут мои аргументы в пользу Джордана.

Ничто не может испортить наследие Леброна Джеймса. Зато есть моменты, которые могут положительно отразиться на его карьере. И сейчас именно такой момент. Если он победит «Наггетс», он сможет победить кого угодно», – заявил эксперт ESPN.

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ dev0
Комментарий скрыт
11>6
Чем не аргумент?
+14
-7
+7
одному ничего не выиграть никогда,, леброн хоть в финал бревна выводил в 21год, а джордана мы в деле видели без пиппена , какой он жесткий тащер🤣
+33
-26
+7
Ответ Mikhail Z
Сначала нужно победить Денвер 😂 а потом не забыть обыграть всех остальных, скорее Дэвис сломается раньше:) P.S. сам фанат Лейкерс с нулевых , не верю для них уже Нагетс как криптонит для Леброна! Шанс был на Оклахоме отыграться, но испугались мнения публики.
какой публики? слить НОП и выйти на Сак, которым сливаем вообще все, и не выйти в ПО?
+7
-1
+6
Ответ dev0
? Я помог САСу, приведя "мощный" аргумент в пользу Джордана, а вы что хотите доказать?
Я? Вообще ничего. Просто количество колец не всегда самый весомый аргумент
+6
-1
+5
Ответ Александр Барков
одному ничего не выиграть никогда,, леброн хоть в финал бревна выводил в 21год, а джордана мы в деле видели без пиппена , какой он жесткий тащер🤣
Джордан в свои первые годы утыкался на легендарный Бостон с Бёрдом. Бостон тех времён был как працмовый гсв с Кари . А че там леброн то ? Ой всяких там аринасов выигрывал? Которой и то сам в концовке запорол штрафные 😂 ну вы и юморист Шурик :)
+7
-2
+5
Хватает уже леброну пусть Лейкерс победит
+3
-1
+2
Какой унылый наброс, видимо больше в контексте ЛА обсуждать нечего, учитывая микроскопические шансы команды в играх с Денвером. А вопрос кто самый-самый так и останется субъективным, сколько бы метрик не было, у одних одни рекорды, условия, команды, судьи, у других - другие. Для меня ГОАТ интеллигентности из великих - Тим Данкан. ГОАТ моего сердца - Баркли, глупый, неуспешный, но яркий, как комета. И у каждого будет свой список.
+5
-3
+2
Ответ The Don Killuminati
Унылый вброс. Какой нахрен титул, пускай хотя бы сперва 0-3 не летят после трёх матчей
С кем там уорриорз в первом раунде играют?
+6
-4
+2
Ответ AnSw33r
С леброном и похуже было )) особенно его понты про 100500 гаек когда убежал к працмовому Уэйду и ещё топ МФ позвали в виде Боша, а на деле 90 летние новинки с кидом и супер гоатом Бареа просто унизили леброна и других супер звёзд )) а ну и ещё Джордана не свипали столько миллион раз как леброшу)
Джордана свипнули 2, Леброна 3. Большая разница
+2
0
+2
Ответ AnSw33r
Джордан в свои первые годы утыкался на легендарный Бостон с Бёрдом. Бостон тех времён был как працмовый гсв с Кари . А че там леброн то ? Ой всяких там аринасов выигрывал? Которой и то сам в концовке запорол штрафные 😂 ну вы и юморист Шурик :)
алешенька, ты так написал будто они с другой командой какие то шансы имели занимая позорное восьмое место в регулярке , выбивая 30 побед , с леброном такой фигни не было ) еще бы сказал что было сложнее в по выйти имея 11 команд в конференции, вдруг поверят тебе дура4ку🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ Андрей 13
Комментарий скрыт
Да где эти люди, которые заслуги Джордана отдают Пиппену? Они с вами в одной комнате?
+2
-1
+1
Ответ *MVP*
какой публики? слить НОП и выйти на Сак, которым сливаем вообще все, и не выйти в ПО?
Все верно. Если не выйти в ПО, то и Денверу не проиграешь
+1
0
+1
Ответ AnSw33r
А ну да пошли школьные оправдания наподобие повезло и тд) Если бы Леброн был в ту эпоху , его бы уже в первых 10 играх просто регулярки сломали бы морально , потому что таких нытиков НБА ещё не видело . Даже просто если пальчиком задевают джеймса , то сразу бежит весь в слезах к своим родителям судьям жаловаться)
Не сломали бы, самый защитный баскетбол был в 0, да он сейчас жалуется судьям, но жалуются все, зачем отказываться от попытки заработать очки, когда это делают все, в 0 когда играли в жёсткий баскет, он не жаловался. И Леброн сломался только когда темп резко улетел в космос, в сезоне 18/19. Всю остальную карьеру Леброна был низкий темп как в 90 и он чувствовал себя, как рыба в воде.
+1
0
+1
Ответ AnSw33r
Ты лучше расскажи сколько раз Леброн вылетал с финалов 😂
Леброну можно предъявить только за 1 финал. И лучше проиграть в финале, чем в 1 раунде. Леброн в 22 вывел свой Кливленд в финал, пока Джордан пытался пройти 1 раунд.
Поэтому поражения в финале не считаю за аргумент. 6 4 это аргумент, но 6 0 нет.
+1
0
+1
Ответ AnSw33r
С леброном и похуже было )) особенно его понты про 100500 гаек когда убежал к працмовому Уэйду и ещё топ МФ позвали в виде Боша, а на деле 90 летние новинки с кидом и супер гоатом Бареа просто унизили леброна и других супер звёзд )) а ну и ещё Джордана не свипали столько миллион раз как леброшу)
джордану просто повезло родиться во время отсутствие конкуренции и то в одиночку он ни на что не способен , наплакал на пиппена с родманом себе)
+1
0
+1
Ответ scorp19
а чем аргумент ? тока фаны Леброна могут лузы в финале выдать ещё и за аргумент в его пользу 😂
А что не так в лузах в финалах? Только за 1 луз можно предъявить Леброну, это 11 год. Все остальные его команды была существенно слабее. Джордан в 22 года пытался пройти 1 раунд, пока Леброн выводил свой Кливленд в финал, где проиграл прайсовым Спёрс с 3 суперзвезда и в прайме.
Луз в финале 11, это аргумент в пользу Джордана, остальные нет
+1
0
+1
Ответ dev0
Понятно. Что ж, никто не уловил сарказм и намек на гениальную обоснованность мнения САСа. *с опозданием вытащил табличку "Сарказм"*
Сложно уловить сарказм там, где на него нет ни единого намека
+2
-1
+1
Из области фантастики .
+1
0
+1
Конечно если Леброн сделает это он будет первым, после Бога.....)))
+1
-1
0
Ответ Андрей 13
Комментарий скрыт
Настолько сильная любовь к Йокичу и его доминации лишь в одном сезоне. Что опять можно увидеть то, чего нет.
Если Леброн Джеймс и «Лейкерс» победят действующих чемпионов «Наггетс», они могут выиграть чемпионат.
В чём тут проявляется нелюбовь? Наоборот, как мне кажется, он показывает, что Денвер настолько крепкая команда, что обыграв её, Леброн имеет большие шансы на титул( и только в случае титула) он говорит, про шансы Леброна быть выше, чем Джордан.
Но, а про судейский беспредел, Пиппена, Уэйда и Ко согласен.
+3
-3
0
Вопрос поклонникам сапожника: замените в нынешних ЛАЛ Леброна на Джордана, даже не 39 летнего, а времён второго трипита и скажите аргументированно на что будет претендовать эта команда, кто в ней кто, переложив на тогдашний Буллз.
ЛАЛ не претендует безоговорочно, но и игнорировать их не могут ...
+4
-4
0
Ответ Андрей 13
Комментарий скрыт
Как Жорик свою игру пересмотрел ради побед?
0
0
0
Ответ ЮраКрасноярск
Какой унылый наброс, видимо больше в контексте ЛА обсуждать нечего, учитывая микроскопические шансы команды в играх с Денвером. А вопрос кто самый-самый так и останется субъективным, сколько бы метрик не было, у одних одни рекорды, условия, команды, судьи, у других - другие. Для меня ГОАТ интеллигентности из великих - Тим Данкан. ГОАТ моего сердца - Баркли, глупый, неуспешный, но яркий, как комета. И у каждого будет свой список.
Вау, я впервые увидел тут человека, который как и я, считает Тима величайшим. Я так рад, что такие люди есть, круто
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий