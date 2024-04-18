Стивен Эй Смит: «Если Леброн победит «Денвер» и выиграет еще один титул, я не знаю, насколько сильны будут мои аргументы в пользу Джордана»

Стивен Эй Смит отметил значение этого плей-офф для карьеры Леброна Джеймса.

«Если Леброн Джеймс и « » победят действующих чемпионов «Наггетс», они могут выиграть чемпионат.

Я неоднократно говорил, что – величайший игрок в истории. И мне плевать, что говорят другие. Но я должен признать, что, если Леброн Джеймс победит « », пройдет дальше и в конечном итоге выиграет еще один титул, я не знаю, насколько сильны будут мои аргументы в пользу Джордана.

Ничто не может испортить наследие Леброна Джеймса. Зато есть моменты, которые могут положительно отразиться на его карьере. И сейчас именно такой момент. Если он победит «Наггетс», он сможет победить кого угодно», – заявил эксперт ESPN.