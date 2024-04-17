Леброн Джеймс о своем первом матче плей-офф: «Я чертовски нервничал»

Леброн Джеймс поделился воспоминаниями о своем первом матче плей-офф в 2006 году.

«Я чертовски нервничал. Вот что я помню.

Это был мой третий сезон. В первом сезоне я обосновался. Во втором сезоне мы не вышли в плей-офф, и я подумал: «Хорошо, я здесь, чтобы играть в баскетбол, но я хочу сделать следующий шаг. Я должен вывести этот клуб в плей-офф». В третьем сезоне мы наконец-то вышли в плей-офф, и наш первый матч был против « » дома, я чертовски нервничал.

Живот болел чертовски долго, весь день, буквально до стартового спорного. Мне было 20 лет, я вывел команду на плей-офф, я не хотел выйти и облажаться. Возможно, мне был 21 год. Первая игра плей-офф, посмотрите, там был Гилберт Аренас, Антуан Джеймисон, Кэрон Батлер и все эти ребята. Они отлично играли в том сезоне, мы были чертовски неопытными, и я боялся провалиться», – рассказал форвард « ».

Несмотря на волнение, оформил трипл-дабл с 32 очками, 11 подборами и 11 передачами в первом матче первого раунда плей-офф 2006 года против «Уизардс». «Кавальерс» выиграли серию у «Уизардс» (4-2), но уступили «Пистонс» (3-4) во втором раунде.