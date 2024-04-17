Леброн Джеймс о своем первом матче плей-офф: «Я чертовски нервничал»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Вашингтон НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс поделился воспоминаниями о своем первом матче плей-офф в 2006 году.

«Я чертовски нервничал. Вот что я помню.

Это был мой третий сезон. В первом сезоне я обосновался. Во втором сезоне мы не вышли в плей-офф, и я подумал: «Хорошо, я здесь, чтобы играть в баскетбол, но я хочу сделать следующий шаг. Я должен вывести этот клуб в плей-офф». В третьем сезоне мы наконец-то вышли в плей-офф, и наш первый матч был против «Вашингтона» дома, я чертовски нервничал.

Живот болел чертовски долго, весь день, буквально до стартового спорного. Мне было 20 лет, я вывел команду на плей-офф, я не хотел выйти и облажаться. Возможно, мне был 21 год. Первая игра плей-офф, посмотрите, там был Гилберт Аренас, Антуан Джеймисон, Кэрон Батлер и все эти ребята. Они отлично играли в том сезоне, мы были чертовски неопытными, и я боялся провалиться», – рассказал форвард «Лейкерс».

Несмотря на волнение, Джеймс оформил трипл-дабл с 32 очками, 11 подборами и 11 передачами в первом матче первого раунда плей-офф 2006 года против «Уизардс». «Кавальерс» выиграли серию у «Уизардс» (4-2), но уступили «Пистонс» (3-4) во втором раунде.

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7 комментариев
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До сих пор не представляю как Король тащил те Кавальерс в таком возрасте.
+21
-3
+18
В 21 год почти бахнул Тройт сделавший сезон 64-18.
В седьмой игре ничего не попадали 30% с поля, 8% трёхи, как итог 61 очко только забили. Что не удивительно, у Тройта вся пятёрка топовых защеров.
+12
0
+12
Серия с Вашингтоном эпично закончилась тогда. В концовке 6 матча при счёте в серии 3-2 в пользу Кавз Вашингтон получил право на штрафные, при +1 в пользу Уизардс. Аринас мажет первый бросок, а перед вторым к нему подходит молодой Леброн и произносит один из самых хладнокровных панчлайнов в истории плейофф НБА: "Если ты промажешь этот бросок, ты знаешь, кто победит".

Аринас выбрасывает второй кирпич с линии, на табло так и остаётся +1 в пользу Уизардс. В итоге Кливленд после тайм-аута кладёт дальнюю двушку из-за угла и закрывает серию в столице, занавес
+8
0
+8
Ответ quznez
В 21 год почти бахнул Тройт сделавший сезон 64-18. В седьмой игре ничего не попадали 30% с поля, 8% трёхи, как итог 61 очко только забили. Что не удивительно, у Тройта вся пятёрка топовых защеров.
8% трёх, всё равно лучше, чем вчера у Клэя 🙁
+4
0
+4
Ответ RAMIK
До сих пор не представляю как Король тащил те Кавальерс в таком возрасте.
на физухе и атлетизме) организм быстро восстанавливается да и в защите он особо не любил возвращаться , а в нападении был танк в проходах, зарабатывая фолы. думаю менатльно ему было тяжелее, чем физически
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Ответ RAMIK
До сих пор не представляю как Король тащил те Кавальерс в таком возрасте.
А я смутно помню, некий крабовый дриблинг)
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Ответ 3pointmaster
на физухе и атлетизме) организм быстро восстанавливается да и в защите он особо не любил возвращаться , а в нападении был танк в проходах, зарабатывая фолы. думаю менатльно ему было тяжелее, чем физически
Он тогда играл в защите.
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