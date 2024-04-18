Джон Уолл о «заслоне Гортата»: «Я подсмотрел этот элемент у Расселла Уэстбрука и Кендрика Перкинса»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Джей Джей Редик НБА Вашингтон Марчин Гортат Расселл Уэстбрук Джон Уолл Баскетбол

Джон Уолл рассказал об истории «заслона Гортата».

 «Я подсмотрел этот элемент у Расселла Уэстбрука и Кендрика Перкинса. Когда к нам пришел Гортат, я сразу же предложил использовать это. Теперь все немного по-другому, потому что защитники постоянно размениваются, но в наше время играли не так.

Гортат выполнял его замечательно, нам удалось большое количество великолепных розыгрышей. За время нашего сотрудничества он поставил огромное количество заслонов, очень сильно облегчил мне работу. Благодаря ему я мог набирать 10, 11, 12 передач в среднем. Он великолепно завершал под кольцом, с предельной точностью. Так что он заслуживает признания», – рассказал Уолл.

«Я научился этому у Кевина Гарнетта. Это называется «отложенный заслон» («hold up screen»)», – прокомментировал дискуссию Кендрик Перкинс в сети X.

Ранее Леброн Джеймс и Джей Джей Редик обсудили тактический элемент в своем подкасте Mind the Game.

 

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4 комментария
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На самом деле этот заслон придумал Саня Никс, а все остальные за ним доедали
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На самом деле этот заслон придумал Мэлоун со Стоктоном.
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А вот отправить Зазу в колено Дюрэнту Гортат подсмотрел у тафгаев ГСВ Богута и Спэйтса
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