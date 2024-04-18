Джон Уолл о «заслоне Гортата»: «Я подсмотрел этот элемент у Расселла Уэстбрука и Кендрика Перкинса»

Джон Уолл рассказал об истории «заслона Гортата».

«Я подсмотрел этот элемент у и . Когда к нам пришел , я сразу же предложил использовать это. Теперь все немного по-другому, потому что защитники постоянно размениваются, но в наше время играли не так.

Гортат выполнял его замечательно, нам удалось большое количество великолепных розыгрышей. За время нашего сотрудничества он поставил огромное количество заслонов, очень сильно облегчил мне работу. Благодаря ему я мог набирать 10, 11, 12 передач в среднем. Он великолепно завершал под кольцом, с предельной точностью. Так что он заслуживает признания», – рассказал .

«Я научился этому у Кевина Гарнетта. Это называется «отложенный заслон» («hold up screen»)», – прокомментировал дискуссию Кендрик Перкинс в сети X.

Ранее Леброн Джеймс и обсудили тактический элемент в своем подкасте Mind the Game.