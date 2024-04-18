«Не хочу играть ни за какую другую сборную». В 2021 году Джоэл Эмбиид пообещал Эммануэлю Макрону, что будет выступать за Францию

Опубликовано письмо Джоэла Эмбиида президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В 2021 году центровой «Филадельфии» в письме пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что будет представлять Францию на Олимпийских играх в Париже.

«После обсуждения с Федерацией баскетбола Франции мой выбор сделан. Я хочу предпринять необходимые шаги для получения французской натурализации и, таким образом, получить возможность быть выбранным в сборную. Я не хочу играть ни за какую другую национальную команду.

Я никогда не носил цвета какой-либо национальной сборной. Для меня было бы огромной честью присоединиться к французской команде для участия в следующих крупных международных соревнованиях, в первую очередь Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года», – говорится в письме.

В июле 2022 года Франция предоставила гражданство как «иностранцу, натурализация которого представляет исключительный интерес». В сентябре того же года он стал гражданином США и теперь на Олимпиаде в Париже будет выступать в составе сборной США.