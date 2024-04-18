«Не хочу играть ни за какую другую сборную». В 2021 году Джоэл Эмбиид пообещал Эммануэлю Макрону, что будет выступать за Францию

Теги Филадельфия сборная Франции сборная США НБА Джоэл Эмбиид Эммануэль Макрон Баскетбол

Опубликовано письмо Джоэла Эмбиида президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В 2021 году центровой «Филадельфии» в письме пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что будет представлять Францию на Олимпийских играх в Париже.

«После обсуждения с Федерацией баскетбола Франции мой выбор сделан. Я хочу предпринять необходимые шаги для получения французской натурализации и, таким образом, получить возможность быть выбранным в сборную. Я не хочу играть ни за какую другую национальную команду.

Я никогда не носил цвета какой-либо национальной сборной. Для меня было бы огромной честью присоединиться к французской команде для участия в следующих крупных международных соревнованиях, в первую очередь Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года», – говорится в письме.

В июле 2022 года Франция предоставила Эмбииду гражданство как «иностранцу, натурализация которого представляет исключительный интерес». В сентябре того же года он стал гражданином США и теперь на Олимпиаде в Париже будет выступать в составе сборной США.

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20 комментариев
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Дополнительный повод поболеть за Никс.
+24
-2
+22
Мусорный скорер оказался пустословом. Шок! (Нет)
+24
-3
+21
Эмбиид всеми своими словами и поступками максимально отторгает от себя..
+10
-1
+9
«Я вам всем слово дал? Забираю обратно» - Джоэль Эмбиид в 2024 году
+7
-1
+6
На олимпийских и паралипийских ))))
+3
0
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На паралимпийских еще может за Францию
+4
-1
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Джоэл "Лицемер, балабол" Эмбиид. Никогда такого не было и вот опять.
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Настоящий МВП: милосердный, верный, порядочный!
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Обмануть политика незазорно
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Слова не мужчины, а трансамериканца. Радужную форму этому ветренному челу.
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С Эмбиидом давно все ясно. ИМХО хватит уже мусолить
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Так пусть у него заберут гражданство. Макарон тоже хозяин своего слова, захотел дал гражданство, захотел забрал)
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Лжефранцуз 😅
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Так он не хотел, но его заставили
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Надеюсь этот балабол не станет чемпионом нба
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Обещать не значит жениться. В этом весь Эмбиид.
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Слово Эмбида, это не слово Пацана, так что пойдет
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Ответ Фёдор Молчанов
Дополнительный повод поболеть за Никс.
Согласен
+1
-1
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Ответ Грозовая Тень
«Я вам всем слово дал? Забираю обратно» - Джоэль Эмбиид в 2024 году
Как говорил Черномырдин, "Ну и что, что я обещал, я же не сделал."
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