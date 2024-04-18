Агент Джимми Батлера о травме: «Никто ничего пока не знает. Сегодня мы посетим врача»

Агент Джимми Батлера опроверг слухи о том, что игрок выбыл на несколько недель.

«Никто ничего пока точно не знает, поскольку позже сегодня мы посетим врача.

Меня поражает, что кто-то, кого даже не было на арене, каким-то образом придумал медицинские сроки. Мы ничего еще не знаем. Но теперь нам приходится жить в чьей-то выдуманной реальности», – сказал Берни Ли в эфире SiriusXM NBA Radio.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что пропустит несколько недель с травмой внутренней боковой связки правого колена.