У Джимми Батлера подозрения на травму медиальной коллатеральной связки

Теги травмы Майами Филадельфия НБА Джимми Батлер НБА плей-ин Баскетбол

У форварда «Майами» Джимми Батлера может быть серьезная травма.

«Хит» не исключают повреждения медиальной коллатеральной связки правого колена.

«Я упал, он приземлился, и мое колено отказалось работать. Не знаю, плохое ощущение.

Надеялся, что адреналин поможет игнорировать травму. Но ничего не вышло. У меня ничего не получалось на обеих сторонах площадки. Я нанес больше вреда, чем помог команде», – признался форвард.

«Хит» проиграли «Сиксерс» со счетом 104:105.

Батлер пройдет МРТ сегодня. «Майами» предстоит матч с «Чикаго», который решит судьбу сезона для обеих команд и предопределит последнего участника плей-офф Восточной конференции.

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17 комментариев
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Это самая печальная новость пред ПО. Очень хочу здоровых Хит против Бостона посмотреть!!!
+32
-4
+28
Как обычно, травмы решают исходы матчей
+22
0
+22
Ответ scorp19
Комментарий скрыт
🤦
+14
-4
+10
у Чикаго там Карузо тоже травмировался(
-1 у обоих команд перед решающей зарубой.
+9
-1
+8
если травма, то мучения Майами уже закончатся, так и не начавшись
+8
-1
+7
💔💔💔💔
+11
-6
+5
У Майами был мощный отрезок в регулярке когда Батлер был травмирован, тащил новичок Хакес. Если сможет проделать нечто подобное в ПО, это будет шоу))
+7
-2
+5
Напряжённые игры в регулярке сказываются на состоянии здоровья ведущих игроков и травмы как следствие этого в ПО, которые ещё будут, к сожалению. Батлеру здоровья, успешного лечения и реабилитации.
+3
0
+3
Хит бы в церковь сходить командой
+3
-1
+2
походу мы не увидим прошлогоднюю феерию в плэйофф - очень жаль
+1
0
+1
Ответ 4eLOVE4iK
Это самая печальная новость пред ПО. Очень хочу здоровых Хит против Бостона посмотреть!!!
если Батлер не будет здоров, есть риск проиграть чикаго
+1
0
+1
Да без Батлера шансов против Селтикс никаких, лучше сразу не мучиться с Чикаго и на рыбалку......
+2
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ну все, приехали. С Чикаго можно не играть, дальше все равно Бостон ждет.
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