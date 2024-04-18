У Джимми Батлера подозрения на травму медиальной коллатеральной связки

У форварда «Майами» Джимми Батлера может быть серьезная травма.

«Хит» не исключают повреждения медиальной коллатеральной связки правого колена.

«Я упал, он приземлился, и мое колено отказалось работать. Не знаю, плохое ощущение.

Надеялся, что адреналин поможет игнорировать травму. Но ничего не вышло. У меня ничего не получалось на обеих сторонах площадки. Я нанес больше вреда, чем помог команде», – признался форвард.

«Хит» проиграли «Сиксерс» со счетом 104:105.

пройдет МРТ сегодня. « » предстоит матч с «Чикаго», который решит судьбу сезона для обеих команд и предопределит последнего участника плей-офф Восточной конференции.