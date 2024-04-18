Боб Майерс о Клэе Томпсоне: «Если найдется команда, которая удвоит предложение «Уорриорз», все может измениться»
Боб Майерс высказался о возможном уходе Клэя Томпсона из «Голден Стэйт».
«Клэй останется, если почувствует, что его ценят и платят по заслугам. А если нет, вот в чем вопрос.
Это всегда вопрос гордости, дело не в деньгах. Скажут: «Ну, Клэй Томпсон заработал кучу денег». Прекрасно. Но для любого профессионального спортсмена это вопрос гордости. Так что дело не только в деньгах. Ему хватит денег до конца жизни. Дело не в этом.
Если найдется команда, которая удвоит предложение «Уорриорз», все может измениться», – сказал бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт».
Согласиться на минимальные деньги - это признать, что ты уже не тянешь.
К тому же игровая роль зачастую сильно зависит от величины контракта. Если у игрока большой контракт - его не посадят протирать штаны на скамейке (ну только иногда, в исключительных случаях).