Боб Майерс о Клэе Томпсоне: «Если найдется команда, которая удвоит предложение «Уорриорз», все может измениться»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Боб Майерс Баскетбол

Боб Майерс высказался о возможном уходе Клэя Томпсона из «Голден Стэйт».

«Клэй останется, если почувствует, что его ценят и платят по заслугам. А если нет, вот в чем вопрос. 

Это всегда вопрос гордости, дело не в деньгах. Скажут: «Ну, Клэй Томпсон заработал кучу денег». Прекрасно. Но для любого профессионального спортсмена это вопрос гордости. Так что дело не только в деньгах. Ему хватит денег до конца жизни. Дело не в этом.

Если найдется команда, которая удвоит предложение «Уорриорз», все может измениться», – сказал бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт».

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5 комментариев
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Сначала говорит дело не в деньгах, но если дадут в два раза больше, то дело в деньгах)
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Ответ boller_73
Сначала говорит дело не в деньгах, но если дадут в два раза больше, то дело в деньгах)
Видимо Майерс говорит о том, что сумма контракта - это критерий того, насколько его ценят в команде (в данном случае менеджмент команды).
Согласиться на минимальные деньги - это признать, что ты уже не тянешь.
К тому же игровая роль зачастую сильно зависит от величины контракта. Если у игрока большой контракт - его не посадят протирать штаны на скамейке (ну только иногда, в исключительных случаях).
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А кому это надо, в возрасте 34 лет и с таким просевшим % ?
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Ответ boller_73
Сначала говорит дело не в деньгах, но если дадут в два раза больше, то дело в деньгах)
Поддерживаю, перечитал на 3 раза и пришёл к тому же выводу, что и ты
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