Боб Майерс о Клэе Томпсоне: «Если найдется команда, которая удвоит предложение «Уорриорз», все может измениться»

Боб Майерс высказался о возможном уходе Клэя Томпсона из «Голден Стэйт».

«Клэй останется, если почувствует, что его ценят и платят по заслугам. А если нет, вот в чем вопрос.

Это всегда вопрос гордости, дело не в деньгах. Скажут: «Ну, заработал кучу денег». Прекрасно. Но для любого профессионального спортсмена это вопрос гордости. Так что дело не только в деньгах. Ему хватит денег до конца жизни. Дело не в этом.

Если найдется команда, которая удвоит предложение «Уорриорз», все может измениться», – сказал бывший генеральный менеджер « ».