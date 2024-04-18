Ник Райт о провале «Голден Стэйт»: «Главный злодей – это Дрэймонд Грин»

Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Стив Керр Клэй Томпсон Дрэймонд Грин НБА плей-ин Баскетбол

Ник Райт прокомментировал неудачный сезон «Уорриорз».

«Главный злодей – это Дрэймонд Грин, лицо новых медиа. В 2016 не смог удержать свои руки при себе. Я думаю, что «Кливленд» выиграл бы и так, но у всех остальных другое мнение. В 2019 выдавил из команды Кевина Дюрэнта. В 2022, в год защиты титула, ударил партнера, который должен был стать преемником Клэя Томпсона. И в этом году он заставил Карри пустить слезу на скамейке из-за своих нарушений и привел их к позиции на 10-м  месте.

Так что несмотря на 0 очков Клэя Томпсона и желание твиттера обвинить Стива Керра, я считаю, что именно Дрэймонд Грин виновен в этом итоге», – заявил ведущий программы First Things First.

«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» в матче плей-ин и закончил выступление в сезоне-2023/24.

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10 комментариев
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Внезапно согласен. Падение началось с удара Пула, который разделил этот период ГС на до и после, уничтожив раздевалку, и продолжилось в этом сезоне известными событиями. А отыгрывать назад уже поздно. По моему мнению, Грин > Спад остальных стартеров, кроме Карри > Стив. Бонусом можно добавить фронт-офис, ничего не сделавший в дедлайн (Маверикс передают привет), введённый в заблуждение удачным отрезком 8-3 (одно поражение -1, два - в ОТ).
+15
-1
+14
После слез Карри так жалко его стало, ппц
Вроде не болельщик ГСВ, но прям почувствовалось его отчаяние в этом году
+14
-3
+11
его огромные минусы несомненно перевешивают его большие плюсы
+6
-3
+3
Он прав 100%, все проблемы из-за ослолицего! И даже не из-за того, что он перестал играть нормально и стал мешком с гамном, а из-за того что наружу прорвалась его гнилая и завистливая сущность отравившая климат в команде. Думаю все в гсв осознают это и не за горами тот день когда грина просто пошлют подальше...))
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Нет, началось все до Грина:) после чемпионства 😱 боб Майерс зассал и оставил чемпионский состав, но по факту многие уже были пассажиры / Томпсон/Грин! В следующий сезон /Уигиннс/Пулл! P.S. Варианты остаться в гонке за титулы на ближайшие годы у них были, но не правильные решения, может боязнь разделить троицу навредило всему👋
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Пик ГС отданный Бостоном в Портленд за Холидея внезапно оказался лотерейным..
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Как там было в Темном рыцаре. Либо ты умираешь героем, либо живешь достаточно долго и становишься злодеем.
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Не знаю кто это, но, возможно, он что-то знает. Вон, даже фамилии реальных игроков упоминает
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вопрос кто это недоразумение к себе возьмёт и на что его менять?
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Ответ Адмирал МакКряк
Внезапно согласен. Падение началось с удара Пула, который разделил этот период ГС на до и после, уничтожив раздевалку, и продолжилось в этом сезоне известными событиями. А отыгрывать назад уже поздно. По моему мнению, Грин > Спад остальных стартеров, кроме Карри > Стив. Бонусом можно добавить фронт-офис, ничего не сделавший в дедлайн (Маверикс передают привет), введённый в заблуждение удачным отрезком 8-3 (одно поражение -1, два - в ОТ).
Можно тогда уж копнуть еще глубже, до выдавливания Дюранта, дисквы в 6 матче. Только теперь польза Грина окончательно перестала перевешивать его косячность
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