Ник Райт о провале «Голден Стэйт»: «Главный злодей – это Дрэймонд Грин»

Ник Райт прокомментировал неудачный сезон «Уорриорз».

«Главный злодей – это Дрэймонд Грин, лицо новых медиа. В 2016 не смог удержать свои руки при себе. Я думаю, что «Кливленд» выиграл бы и так, но у всех остальных другое мнение. В 2019 выдавил из команды . В 2022, в год защиты титула, ударил партнера, который должен был стать преемником . И в этом году он заставил Карри пустить слезу на скамейке из-за своих нарушений и привел их к позиции на 10-м месте.

Так что несмотря на 0 очков Клэя Томпсона и желание твиттера обвинить , я считаю, что именно виновен в этом итоге», – заявил ведущий программы First Things First.

« » проиграл «Сакраменто» в матче плей-ин и закончил выступление в сезоне-2023/24.