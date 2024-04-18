Ник Райт о провале «Голден Стэйт»: «Главный злодей – это Дрэймонд Грин»
Ник Райт прокомментировал неудачный сезон «Уорриорз».
«Главный злодей – это Дрэймонд Грин, лицо новых медиа. В 2016 не смог удержать свои руки при себе. Я думаю, что «Кливленд» выиграл бы и так, но у всех остальных другое мнение. В 2019 выдавил из команды Кевина Дюрэнта. В 2022, в год защиты титула, ударил партнера, который должен был стать преемником Клэя Томпсона. И в этом году он заставил Карри пустить слезу на скамейке из-за своих нарушений и привел их к позиции на 10-м месте.
Так что несмотря на 0 очков Клэя Томпсона и желание твиттера обвинить Стива Керра, я считаю, что именно Дрэймонд Грин виновен в этом итоге», – заявил ведущий программы First Things First.
«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» в матче плей-ин и закончил выступление в сезоне-2023/24.
Вроде не болельщик ГСВ, но прям почувствовалось его отчаяние в этом году