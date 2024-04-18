Тим Бонтемпс: «Будет неприятно, если Клэй Томпсон окажется в другой команде»

Теги возможные переходы Лэрри Берд Бостон Голден Стэйт Сиэтл НБА Патрик Юинг Дэнни Эйндж Клэй Томпсон Баскетбол

Инсайдер Тим Бонтемпс высказал мнение о будущем Клэя Томпсона.

«Будет очень неприятно, если Клэй Томпсон окажется в другой команде. Очень надеюсь, как фанат баскетбола. Да, все эти истории. Дэнни Эйндж. «Селтикс» должны были обменять Лэрри Берда» и прочие вещи.

Но будет действительно неприятно, если кто-то из этих парней закончит карьеру в другом месте. Если это будет их выбор, другое дело, конечно.

Как Патрик Юинг в форме «Сиэтла». Это будет просто неправильно», – заключил инсайдер ESPN.

Клэй Томпсон выйдет на рынок свободных агентов по завершению сезона-2023/24. Защитник «Уорриорз» выиграл четыре титула чемпионов НБА в составе команды.

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2 комментария
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судя по его выступлениям в этом сезоне, тот контракт, который ему предлагали летом выглядит переплатой
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