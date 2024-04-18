Тим Бонтемпс: «Будет неприятно, если Клэй Томпсон окажется в другой команде»

Инсайдер Тим Бонтемпс высказал мнение о будущем Клэя Томпсона.

«Будет очень неприятно, если окажется в другой команде. Очень надеюсь, как фанат баскетбола. Да, все эти истории. . «Селтикс» должны были обменять » и прочие вещи.

Но будет действительно неприятно, если кто-то из этих парней закончит карьеру в другом месте. Если это будет их выбор, другое дело, конечно.

Как Патрик Юинг в форме « ». Это будет просто неправильно», – заключил инсайдер ESPN.

Клэй Томпсон выйдет на рынок свободных агентов по завершению сезона-2023/24. Защитник «Уорриорз» выиграл четыре титула чемпионов в составе команды.