«Орландо» и «Даллас» – потенциальные претенденты на Клэя Томпсона

Инсайдер Сэм Эмик назвал двух возможных претендентов на Клэя Томпсона.

«На рынке существуют и другие силы вне контроля «Уорриорз». Такие команды, как « », у которой есть 60 миллионов долларов для подписания контрактов, играют роль темной лошадки. Согласно источникам в лиге, также стоит наблюдать за « », как за потенциальным претендентом.

Решение «Финикса» предоставить Грэйсону Аллену продление контракта на четыре года и 70 миллионов долларов также становится важным фактом, поскольку представители Томпсона обязательно укажут на то, что 28-летний ролевой игрок только что заключил сделку с зарплатой 17,5 млн долларов в год. Это относится и к Малику Монку из «Кингз», который станет свободным агентом», – пишет инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

34-летний атакующий защитник « » этим летом станет свободным агентом.