«Орландо» и «Даллас» – потенциальные претенденты на Клэя Томпсона
Инсайдер Сэм Эмик назвал двух возможных претендентов на Клэя Томпсона.
«На рынке существуют и другие силы вне контроля «Уорриорз». Такие команды, как «Орландо», у которой есть 60 миллионов долларов для подписания контрактов, играют роль темной лошадки. Согласно источникам в лиге, также стоит наблюдать за «Далласом», как за потенциальным претендентом.
Решение «Финикса» предоставить Грэйсону Аллену продление контракта на четыре года и 70 миллионов долларов также становится важным фактом, поскольку представители Томпсона обязательно укажут на то, что 28-летний ролевой игрок только что заключил сделку с зарплатой 17,5 млн долларов в год. Это относится и к Малику Монку из «Кингз», который станет свободным агентом», – пишет инсайдер The Athletic Сэм Эмик.
34-летний атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон этим летом станет свободным агентом.