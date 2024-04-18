«Орландо» и «Даллас» – потенциальные претенденты на Клэя Томпсона

Теги возможные переходы Даллас Голден Стэйт Орландо НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Инсайдер Сэм Эмик назвал двух возможных претендентов на Клэя Томпсона.

«На рынке существуют и другие силы вне контроля «Уорриорз». Такие команды, как «Орландо», у которой есть 60 миллионов долларов для подписания контрактов, играют роль темной лошадки. Согласно источникам в лиге, также стоит наблюдать за «Далласом», как за потенциальным претендентом.

Решение «Финикса» предоставить Грэйсону Аллену продление контракта на четыре года и 70 миллионов долларов также становится важным фактом, поскольку представители Томпсона обязательно укажут на то, что 28-летний ролевой игрок только что заключил сделку с зарплатой 17,5 млн долларов в год. Это относится и к Малику Монку из «Кингз», который станет свободным агентом», – пишет инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

34-летний атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон этим летом станет свободным агентом.

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6 комментариев
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"28-летний ролевой игрок только что заключил сделку с зарплатой 17,5 млн долларов в год". Ок, Томпсону 34. По логике таких агентов надо отнять по миллиону за каждый лишний год - итого ЗП 11,5 млн (полный МЛЕ) кажется разумным выбором👌
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Давайте еще с контрактом Макдэниэлса сравним.
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Зачем нам 0-очков за 32-минуты…тем более он вагон бабла хочет….ну разве что за вет мин, а так не надо
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чувак просто не хочет играть,оставьте его в покое
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если его подпишут Дончич свалит оттуда, зачем это Далласу, Орландо тоже какой то сложный путь ищет
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Ответ Goddemic
"28-летний ролевой игрок только что заключил сделку с зарплатой 17,5 млн долларов в год". Ок, Томпсону 34. По логике таких агентов надо отнять по миллиону за каждый лишний год - итого ЗП 11,5 млн (полный МЛЕ) кажется разумным выбором👌
Аллен провел почти около звездный сезон:) Томпсон с каждым сезоном все хуже, в защите не успевает не за кем, трехи не летят, только в запасе выходить и надеяться на чудо от него
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