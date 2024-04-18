Джоэл Эмбиид о Николя Батюме: «Он получил глупый фол в концовке, но и так сойдет»

Теги Майами Филадельфия НБА Николя Батюм Джоэл Эмбиид НБА плей-ин Баскетбол

Джоэл Эмбиид высоко оценил вклад Николя Батюма в победу.

«Он делал все. Мы победили благодаря ему. Реализовал несколько важнейших бросков, помогал нам отрываться. Но еще лучше он был в защите. Он закрыл Джимми Батлера, Тайлера Хирро. В концовке получил глупый фол, но и так сойдет», – посмеялся центровой «Филадельфии».

Николя Батюм набрал 20 очков и 5 подборов. Форвард реализовал 7 из 12 бросков с игры и 6 из 10 трехочковых.

«Филадельфия» победила «Майами» со счетом 105:104 и сыграет с «Нью-Йорком» в первом раунде плей-офф.

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9 комментариев
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Обожаю плей-офф за такие моменты) Внезапно в лидеров превращаются те парни, от которых ты уже ничего не ждешь!
+11
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+11
Ответ kemp
Давно Батюм по 10 трёх бросает за матч?
10 раз абсолютный максимум в этом сезоне, 7 раз самое большее что было в регулярке, 3 трехи в среднем за матч.
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+4
Молодцы, парни! Болел за вас. Маяма еще в 90-е надоела, а с Филой не встречались в ПО с ’89
+2
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+2
Ответ DENBO
Обожаю плей-офф за такие моменты) Внезапно в лидеров превращаются те парни, от которых ты уже ничего не ждешь!
А ведь это еще только плей-ин)
+2
0
+2
Ответ DENBO
Обожаю плей-офф за такие моменты) Внезапно в лидеров превращаются те парни, от которых ты уже ничего не ждешь!
Просто он копил силы весь сезон)
+2
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+2
Интересно было бы узнать, о чем был тот диалог между Батюмом и Эмбиидом, как раз перед тем самым глупым фолом
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Ну потому что в ПО опыт зачастую важнее всего остального...
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Давно Батюм по 10 трёх бросает за матч?
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