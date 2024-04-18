Джоэл Эмбиид о Николя Батюме: «Он получил глупый фол в концовке, но и так сойдет»

Джоэл Эмбиид высоко оценил вклад Николя Батюма в победу.

«Он делал все. Мы победили благодаря ему. Реализовал несколько важнейших бросков, помогал нам отрываться. Но еще лучше он был в защите. Он закрыл Джимми Батлера, Тайлера Хирро. В концовке получил глупый фол, но и так сойдет», – посмеялся центровой «Филадельфии».

набрал 20 очков и 5 подборов. Форвард реализовал 7 из 12 бросков с игры и 6 из 10 трехочковых.

« » победила « » со счетом 105:104 и сыграет с «Нью-Йорком» в первом раунде плей-офф.