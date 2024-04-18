Николя Батюм заблокировал трехочковый Тайлера Хирро после совета от тренеров

Теги Майами Филадельфия НБА Баскетбол - видео Николя Батюм Тайлер Хирро НБА плей-ин Баскетбол

Николя Батюм заблокировал важнейший бросок Тайлера Хирро.

За 26 секунд до конца игрового времени форвард «Сиксерс» помешал дальнему броску защитника «Майами» при счете 99:96 в пользу «Филадельфии». Эпизод стал ключевым в концовке матча.

На вопрос журналистов об удачном игровом моменте Батюм сообщил, что тренерский штаб показал ему видео с этим конкретным розыгрышем в исполнении «Хит» за минуту до эпизода. Что дало ему необходимую информацию для противодействия Хирро.

«Филадельфия» одержала верх над «Майами» со счетом 105:104 и прошла в первый раунд плей-офф с седьмого номера посева.

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13 комментариев
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«Рекомендую тебе заблокировать этот трехочковый» - тренер Сиксерс
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пфф!.. при доке риверсе Батюму в тайм-аутах и не такое показывали
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с 4:50 смотреть
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В данном моменте чуть не доработал Бэм, не с той стороны поставил заслон, влево Хирро уже уходить не мог, там страховал Эмбиид, соответственно путь был только один. Это наигранная комба Спо, Хирро по идее все верно делал, по таймингу все четко, оставил 27 секунд, чтобы у Майами оставалась еще одна атака после владения Филы, просто Батюм сыграл безупречно.
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Ответ EL GATO
пфф!.. при доке риверсе Батюму в тайм-аутах и не такое показывали
камон, блок ит! летсгоу!
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Ответ Daff Rogers
с 4:50 смотреть
Дай бог тебе здоровья!
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Можно уверенно сказать, что именно Батюм выиграл этот суперважный матч. Такой его статистики не было в этом сезоне.
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Это был плохой бросок
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Тренерский штаб Мори организовал. Осталось еще прокачать мед штаб и запасные ноги Эмбииду достать.
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Да потому что тупее Хирро только Мартин и в этом году бывший "гений" Спо...
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Ответ EL GATO
пфф!.. при доке риверсе Батюму в тайм-аутах и не такое показывали
Один маленький нюанс. Док никогда не тренировал Батюма.
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Ответ Призрак Джона Готти
Хирро решил бросать, когда длиннорукий Батюм висел у него на хвосте. Блистательный ход.
реально заслон то не сработал, обыгрыш не делал, надеялся что защитник старый что ли
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