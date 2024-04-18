Николя Батюм заблокировал трехочковый Тайлера Хирро после совета от тренеров

Николя Батюм заблокировал важнейший бросок Тайлера Хирро.

За 26 секунд до конца игрового времени форвард «Сиксерс» помешал дальнему броску защитника «Майами» при счете 99:96 в пользу «Филадельфии». Эпизод стал ключевым в концовке матча.

На вопрос журналистов об удачном игровом моменте сообщил, что тренерский штаб показал ему видео с этим конкретным розыгрышем в исполнении «Хит» за минуту до эпизода. Что дало ему необходимую информацию для противодействия .

« » одержала верх над « » со счетом 105:104 и прошла в первый раунд плей-офф с седьмого номера посева.