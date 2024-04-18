Тайриз Макси о Николя Батюме: «Его защитная универсальность не имеет аналогов»

Тайриз Макси высоко оценил вклад Николя Батюма в победу над «Хит».

«Николя Батюм защищался против самых низких парней типа Трэя Янга и против самого высокого Виктора Вембаньямы. Его защитная универсальность не имеет аналогов. Сегодня он закрывал Тайлера Хирро, Джимми Батлера, Бэма Адебайо. То, что он делает для нашей команды , поразительно. Мы ценим это и рассчитываем на него дальше. Он важная часть команды и сегодня он реализовал важнейшие броски», – рассказал защитник «Филадельфии» на послематчевой пресс-конференции.

Форвард «Сиксерс» Николя Батюм закончил игру против «Майами» с 20 очками и 5 подборами. Батюм реализовал 7 из 12 бросков с игры и 6 из 10 трехочковых.