Майкл Бизли: «Джоэл Эмбиид потерял награду MVP в этом сезоне, потому что лига боится Кавая»
Майкл Бизли считает, что Джоэл Эмбиид заслуживает награды MVP в этом сезоне.
«Джоэл Эмбиид потерял награду MVP в этом сезоне, потому что лига боится Кавая», – написал бывший игрок НБА в соцсети.
С вступлением в силу нового коллективного соглашения, начиная с сезона-2023/2024, игроки должны принять участие как минимум в 65 матчах, чтобы иметь право на индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата.
Эмбиид из-за травмы сыграл всего в 39 матчах.
Совсем скурился Бизли. А что сразу Кавай? Может быть лига боится Юту Ватанабе?
Ну как можно сделать здесь такой вывод!
Вполне логичное требование, награды для тех, кто играет на хорошем уровне большую часть сезона
Если не можешь играть - ну что поделать
по мне 65 (80% от всех игр, т.е. только 1 игру из 5 можно пропускать) всё-таки чуть задранным порогом выглядит, я бы 60 (75%, 1 из 4) установил