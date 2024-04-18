Майкл Бизли: «Джоэл Эмбиид потерял награду MVP в этом сезоне, потому что лига боится Кавая»

Теги Филадельфия НБА Майкл Бизли Кавай Ленард Джоэл Эмбиид Баскетбол

Майкл Бизли считает, что Джоэл Эмбиид заслуживает награды MVP в этом сезоне.

«Джоэл Эмбиид потерял награду MVP в этом сезоне, потому что лига боится Кавая», – написал бывший игрок НБА в соцсети.

С вступлением в силу нового коллективного соглашения, начиная с сезона-2023/2024, игроки должны принять участие как минимум в 65 матчах, чтобы иметь право на индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата.

Эмбиид из-за травмы сыграл всего в 39 матчах.

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17 комментариев
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Господи, таких тяжелейшиз препаратов нет даже в Голландии, где он их берет? Какой врач выписывает? Человек даже 41 игру(половину игр чемпионата не отыграл, какое мвп?)
+59
-2
+57
*Майкл Бизли: «Джоэл Эмбиид потерял награду MVP в этом сезоне, потому что гладиолус»
+30
-1
+29
Эмбиид потерял МВП, потому что в огороде бузина, а в Киеве дядька
+21
0
+21
По стене ползет утюг, Красной Армии боец. К нему лошадь подошла - тоже семечки грызет.

Совсем скурился Бизли. А что сразу Кавай? Может быть лига боится Юту Ватанабе?
+20
-1
+19
Может, потому что лига хочет, чтобы звёзды играли, а не проводили половину сезона в больнице или лоад-менеджменте?
+15
-1
+14
«Джоэл Эмбиид потерял награду MVP в этом сезоне, потому что лига боится Кавая»
Ну как можно сделать здесь такой вывод!
+12
0
+12
А травмат Кавай причём?
+10
-1
+9
Ответ Роман Ширин
Видимо, боятся эксцесса Кавая, получившего МВП, но сыгравшего мало игр из-за травм
А в какой вселенной Кавай был МВП регулярки ?
+7
0
+7
Причем тут кавай?
+5
0
+5
Ответ blooooomka
Господи, таких тяжелейшиз препаратов нет даже в Голландии, где он их берет? Какой врач выписывает? Человек даже 41 игру(половину игр чемпионата не отыграл, какое мвп?)
Ну так он же логично обосновал. Потому что боятся Кавая.
+5
0
+5
Вообще не понимаю негатива к этому правилу
Вполне логичное требование, награды для тех, кто играет на хорошем уровне большую часть сезона
Если не можешь играть - ну что поделать
+5
-1
+4
Напрашивается логичный вопрос https://youtu.be/kSnrQR9BS80?si=wGyxxe911NkbuGYC
+2
0
+2
Сказал Бизли и закурил....
0
0
0
Ответ Ренат Бахтеев
А травмат Кавай причём?
Видимо, боятся эксцесса Кавая, получившего МВП, но сыгравшего мало игр из-за травм
+1
-1
0
Ответ Роман Ширин
Видимо, боятся эксцесса Кавая, получившего МВП, но сыгравшего мало игр из-за травм
Понятно, спб.
0
0
0
Ответ Стилоблок
Вообще не понимаю негатива к этому правилу Вполне логичное требование, награды для тех, кто играет на хорошем уровне большую часть сезона Если не можешь играть - ну что поделать
да, какая-то формальная отсечка обязательно нужна, а то одним кажется что и 40 игр достаточно, а другим что 60 маловато, и будут вечные споры

по мне 65 (80% от всех игр, т.е. только 1 игру из 5 можно пропускать) всё-таки чуть задранным порогом выглядит, я бы 60 (75%, 1 из 4) установил
+2
-2
0
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