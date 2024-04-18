Майкл Бизли: «Джоэл Эмбиид потерял награду MVP в этом сезоне, потому что лига боится Кавая»

Майкл Бизли считает, что Джоэл Эмбиид заслуживает награды MVP в этом сезоне.

« потерял награду MVP в этом сезоне, потому что лига боится », – написал бывший игрок в соцсети.

С вступлением в силу нового коллективного соглашения, начиная с сезона-2023/2024, игроки должны принять участие как минимум в 65 матчах, чтобы иметь право на индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата.

Эмбиид из-за травмы сыграл всего в 39 матчах.