Джоэл Эмбиид получил игровую майку олимпийской сборной США
Джоэлу Эмбииду вручили игровую майку олимпийской сборной США.
Официальный аккаунт Федерации баскетбола США опубликовал видео, как генеральный менеджер сборной Грант Хилл вручает центровому «Филадельфии» майку.
Уроженец Камеруна стал гражданином США в 2022 году.
Ранее стало известно, что в олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо, Тайриз Халибертон и Кавай Ленард.