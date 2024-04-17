Джоэл Эмбиид получил игровую майку олимпийской сборной США

Теги Грант Хилл Филадельфия сборная США НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэлу Эмбииду вручили игровую майку олимпийской сборной США.

Официальный аккаунт Федерации баскетбола США опубликовал видео, как генеральный менеджер сборной Грант Хилл вручает центровому «Филадельфии» майку.

Уроженец Камеруна стал гражданином США в 2022 году.

Ранее стало известно, что в олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо, Тайриз Халибертон и Кавай Ленард.

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6 комментариев
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Велика вероятность, что из-за травмы пропустит игры, так хоть сувенир на память останется.
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Было бы круче, если бы состав не был заранее известен. Живые эмоции)
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Давайте угадаем, что ему вручит генменеджер сборной Франции)
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