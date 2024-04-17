Уилли Грин о судействе в матче с «Лейкерс»: «Мы доминируем в «краске», но не получаем свистки»

Уилли Грин поделился мнением о судействе в матче с «Лейкерс».

На пресс-конференции после поигранного матча плей-ин главного тренера «Пеликанс» попросили прокомментировать соотношение 15-29 по штрафным в пользу соперника.

«Мне не кажется, что судьи свистят все, что должны – это происходит на протяжении всего сезона. Такое у меня впечатление, когда я смотрю за игрой.

Мы доминируем в «краске», в каждом матче, у нас есть доминирующая сила в лице Зайона, да и все остальные ребята, но мы не получаем эти свистки», – заявил .