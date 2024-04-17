Уилли Грин о судействе в матче с «Лейкерс»: «Мы доминируем в «краске», но не получаем свистки»

Теги Лейкерс Новый Орлеан Уилли Грин НБА судьи НБА плей-ин Баскетбол

Уилли Грин поделился мнением о судействе в матче с «Лейкерс».

На пресс-конференции после поигранного матча плей-ин главного тренера «Пеликанс» попросили прокомментировать соотношение 15-29 по штрафным в пользу соперника.

«Мне не кажется, что судьи свистят все, что должны – это происходит на протяжении всего сезона. Такое у меня впечатление, когда я смотрю за игрой. 

Мы доминируем в «краске», в каждом матче, у нас есть доминирующая сила в лице Зайона, да и все остальные ребята, но мы не получаем эти свистки», – заявил Грин.

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26 комментариев
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Ответ Аккайын Жасов
Dominant physical forces in the LAL-NOP game: Anthony Davis: 10 free throws LeBron James: 10 free throws Zion Williamson: 9 free throws All other Lakers (non dominant physical forces): 9 free throws All other Pelicans (non dominant physical forces): 6 free throws And four of the Lakers’ free throws came from intentional fouls at the end.
а то, что Пеликаны бросили на 13 раз больше из под кольца мы любезно умолчим
+24
-5
+19
Уилли, как так получилось, что Пеликанчики проиграли 3 важнейших игры в сезоне именно ЛАЛ. Сначала в Лас-Вегасе, потом за прямое попадание в ПО, а теперь вот в плей-ине. Полюбому свистят, причем первые две игры снесли вообще без шансов. Если НОП пролетят мимо плей-офф в этом году, то тебя можно и убрать за такую концовку сезона. Зайон в этом году играл большую часть сезона, отмазок почти нет.
+22
-8
+14
Увы, тут ничего не попишешь. Лейкерс тащить не будут если там совсем дрова.
+30
-18
+12
Ну 4 тактических уберите и будут 25-15 настоящие.
Безобразие
+10
-2
+8
На вас не фолят, вот вы и не получаете свистки.
+23
-15
+8
Ответ kisliy33
Комментарий удален модератором
это же любимая отмаза глориков лал. Типо они не бросают трехи и больше бросают из-под кольца, поэтому много штрафных. А тут челы даже перебросали из-под кольца, но чет не работает так, да?
11 из 31 двухочковые у АД и Леброна вместе взятых.
17 из 26 у Зиона. Так кто там лучше из под кольца завершает?
+11
-3
+8
может захочешь ещё и пробежки Леброна свистеть??
+11
-6
+5
Хэм: "А мы доминируем в судейской и получаем свистки".
+8
-3
+5
Алло вы не в Голливуде
+4
0
+4
мамкин доминатор, очередной ))
кроме зайона никого и нет.
на зайоне сфолили раз 5 (пробил 9 штрафных), на леброне столько же, на дэвисе тоже.
на всех остальных по мелочи.
разница как раз в том, что у ЛАЛ 2 игрока уровня МВЗ, на которых фолят и дают штраф, а у НОПа такой только один.
+10
-6
+4
Dominant physical forces in the LAL-NOP game:

Anthony Davis: 10 free throws
LeBron James: 10 free throws
Zion Williamson: 9 free throws

All other Lakers (non dominant physical forces): 9 free throws

All other Pelicans (non dominant physical forces): 6 free throws

And four of the Lakers’ free throws came from intentional fouls at the end.
+7
-5
+2
А в прошлом матче ЛАЛ доминировали в краске (очки в краске 74 - 52), но штрафных всего на 4 больше. Поэтому не от этого зависят штрафные.
+7
-6
+1
Ответ Xell
А что за Портленд уже не болеешь?))
А причем здесь Портленд? Не уловил, поясни.
+2
-1
+1
Ответ AlphaBeast
Прошлым матч вспомни, ЛАЛ перебросили НОП из под кольца Зайон 4 из 11 АД + Леброн 20 из 24 Это не так работает
хорошо
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0
0
Ответ Vanila Panda
это же любимая отмаза глориков лал. Типо они не бросают трехи и больше бросают из-под кольца, поэтому много штрафных. А тут челы даже перебросали из-под кольца, но чет не работает так, да? 11 из 31 двухочковые у АД и Леброна вместе взятых. 17 из 26 у Зиона. Так кто там лучше из под кольца завершает?
Прошлым матч вспомни, ЛАЛ перебросили НОП из под кольца
Зайон 4 из 11
АД + Леброн 20 из 24
Это не так работает
0
0
0
Ответ Vanila Panda
а то, что Пеликаны бросили на 13 раз больше из под кольца мы любезно умолчим
Комментарий удален модератором
Ответ Iron Lappy
Надеюсь это сарказм...так как не верю,что у кингз есть фанаты в снг
У меня даже оригинальная джерси Джейсона Томпсона есть прямиком из Калифорнии) можешь погуглить, кто это))
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Ответ Stone Cold
Ничего, раздавите вафлю Сабониса в следующем матче. Как фан Кингс говорю
Надеюсь это сарказм...так как не верю,что у кингз есть фанаты в снг
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0
0
он вообще бы на игре - какая блин доминация в краске? типа проходы Зайона с результативностью 1 из 3 в лучшем случае
0
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0
нечего этим типам в ПО делать, лучше уж САК пускай пробуют.
+2
-2
0
Ничего, раздавите вафлю Сабониса в следующем матче. Как фан Кингс говорю
+3
-3
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