Уилли Грин о судействе в матче с «Лейкерс»: «Мы доминируем в «краске», но не получаем свистки»
Уилли Грин поделился мнением о судействе в матче с «Лейкерс».
На пресс-конференции после поигранного матча плей-ин главного тренера «Пеликанс» попросили прокомментировать соотношение 15-29 по штрафным в пользу соперника.
«Мне не кажется, что судьи свистят все, что должны – это происходит на протяжении всего сезона. Такое у меня впечатление, когда я смотрю за игрой.
Мы доминируем в «краске», в каждом матче, у нас есть доминирующая сила в лице Зайона, да и все остальные ребята, но мы не получаем эти свистки», – заявил Грин.
Безобразие
11 из 31 двухочковые у АД и Леброна вместе взятых.
17 из 26 у Зиона. Так кто там лучше из под кольца завершает?
кроме зайона никого и нет.
на зайоне сфолили раз 5 (пробил 9 штрафных), на леброне столько же, на дэвисе тоже.
на всех остальных по мелочи.
разница как раз в том, что у ЛАЛ 2 игрока уровня МВЗ, на которых фолят и дают штраф, а у НОПа такой только один.
Anthony Davis: 10 free throws
LeBron James: 10 free throws
Zion Williamson: 9 free throws
All other Lakers (non dominant physical forces): 9 free throws
All other Pelicans (non dominant physical forces): 6 free throws
And four of the Lakers’ free throws came from intentional fouls at the end.
Зайон 4 из 11
АД + Леброн 20 из 24
Это не так работает