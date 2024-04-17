Лэрри Нэнс о Зайоне Уильямсоне в матче с «Лейкерс»: «Показал все, о чем мы только могли мечтать»
Лэрри Нэнс отдал должное Зайону Уильямсону.
На счету форварда «Пеликанс» 40 очков и 11 подборов в матче плей-ин с «Лейкерс» (106:110).
Уильямсон пропустил последние минуты из-за травмы ноги.
«Зайон показал все, о чем мы только могли мечтать. Он дал нам все. Потрясающая игра в его исполнении.
Большего и нельзя было попросить. Он был невероятен», – сказал бигмен «Пеликанс».
В пятницу «Новому Орлеану» предстоит оспорить место в плей-офф во встрече с «Сакраменто».