Лэрри Нэнс о Зайоне Уильямсоне в матче с «Лейкерс»: «Показал все, о чем мы только могли мечтать»

Лэрри Нэнс отдал должное Зайону Уильямсону.

На счету форварда «Пеликанс» 40 очков и 11 подборов в матче плей-ин с «Лейкерс» (106:110).

Уильямсон пропустил последние минуты из-за травмы ноги.

« показал все, о чем мы только могли мечтать. Он дал нам все. Потрясающая игра в его исполнении.

Большего и нельзя было попросить. Он был невероятен», – сказал бигмен «Пеликанс».

В пятницу «Новому Орлеану» предстоит оспорить место в плей-офф во встрече с «Сакраменто».