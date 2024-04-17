Дарвин Хэм отверг предположение о том, что «Лейкерс» стоило проиграть «Пеликанс», чтобы избежать встречи с «Наггетс» в 1-м раунде

Теги Денвер Лейкерс Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» победили «Пеликанс» и вышли на «Наггетс» в 1-м раунде плей-офф.

Главный тренер «озерников» Дарвин Хэм отверг предположение о том, что его команда могла быть специально настроена на поражение в первом матче плей-ин, чтобы избежать встречи с действующими чемпионами в 1-м раунде.

«Новый Орлеан» в случае победы над «Сакраменто» сойдется в 1-м раунде плей-офф с «Оклахомой».

Подобный расклад активно обсуждался в сети.

«О чем там сообщалось? Что там говорили безумные источники в психиатрической больнице?» – сказал Хэм на пресс-конференции после игры с «Новым Орлеаном».

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16 комментариев
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Лейкерс выиграли 12 из 13 матчей подряд, включая плей-ин, когда Энтони Дэвис играл до конца игры, потерпев единственное поражение от "Индианы" (3-я игра за 4 дня). Два поражения произошли, когда Эй Ди либо не играл, либо недоиграл.
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Надо играть на победу в каждой игре, а не выгадывать, а там баскетбол сам рассудит.
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Ну может, если бы была уверенность, что попадали на ГСВ, могли бы слить. Но сливать и играть одну игру с САК, которым 0:4 влетели по сезону - самоубийство
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+19
Ответ Vagant
Лейкерс выиграли 12 из 13 матчей подряд, включая плей-ин, когда Энтони Дэвис играл до конца игры, потерпев единственное поражение от "Индианы" (3-я игра за 4 дня). Два поражения произошли, когда Эй Ди либо не играл, либо недоиграл.
ЛеБрон отмечал что роль Дэвиса бесценна. То что он может дать на обеих сторонах команде, не может никто.
+15
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+15
Эту логику с поиском удобного соперника вообще понять не могу. Хэм прав.

Она полностью лишает смысла вообще выхода в плей-офф.
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как дела в психушке, парни?))

если хотеть выиграть титул, Денвер всё равно надо где-то побеждать
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Кроме того, что плей-ин - это лотерея еще та, так если бы «выгадывали» соперника, то не было бы совсем дней для отдыха: Сакраменто и Пеликаны в ночь с 19 на 20 апреля играют ПИ и уже в ночь с 21 на 22 первый матч в гостях у Оклахомы. Вымотанные короли или пелс просто подарок для отдохнувшей Оклы.
У Лал есть 3 дня отдыха, и это лучше, чем так, как описано выше.
+3
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+3
Ответ За Селтикс с 2012
Вопреки остальным комментариям - некоторый смысл выходить с 8 места все же был. Да, пришлось бы рискнуть а-ля «все или ничего». Но оно того стоит. Ведь если пройтись по всем соперникам Запада, главный криптонит для Лейкерс - это Денвер. С остальными можно ещё хоть как-то играть почти на равных. Да, в финале конфы от Денвера никуда не деться. Но в то же время есть шанс, что их хорошенько сможет потрепать победитель пары Финикс-Миннесота. А также сделать ставку на то, что любая команда в плей-офф, двигаясь по сетке вверх становится все лучше и лучше. И фактор травм сюда же, когда побеждает самая здоровая команда. Тем не менее, выбор сделан. Удачи Брону и его головорезам. Будем надеяться, что все же подарят болельщикам интересную серию с интригой до последнего свистка.
Мне кажется у нынешних Лейкерс криптонита ну очень много. У Миннесота большие которые могут создать проблемы АД. У Финикса - стрелки если полетит не угонишься. У Клипперс - несколько будущих членов Зала Славы (и главное - Кавай). У Далласа Лука с Кайри. Окле не хватает опыта но это не Мемфис прошлого сезона.
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Не знаю, что там говорили в психиатрической больнице. Но серия будет лютейшая и это нельзя не признать.
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