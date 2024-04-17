Дарвин Хэм отверг предположение о том, что «Лейкерс» стоило проиграть «Пеликанс», чтобы избежать встречи с «Наггетс» в 1-м раунде
«Лейкерс» победили «Пеликанс» и вышли на «Наггетс» в 1-м раунде плей-офф.
Главный тренер «озерников» Дарвин Хэм отверг предположение о том, что его команда могла быть специально настроена на поражение в первом матче плей-ин, чтобы избежать встречи с действующими чемпионами в 1-м раунде.
«Новый Орлеан» в случае победы над «Сакраменто» сойдется в 1-м раунде плей-офф с «Оклахомой».
Подобный расклад активно обсуждался в сети.
«О чем там сообщалось? Что там говорили безумные источники в психиатрической больнице?» – сказал Хэм на пресс-конференции после игры с «Новым Орлеаном».
Она полностью лишает смысла вообще выхода в плей-офф.
если хотеть выиграть титул, Денвер всё равно надо где-то побеждать
У Лал есть 3 дня отдыха, и это лучше, чем так, как описано выше.