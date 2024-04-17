Дарвин Хэм отверг предположение о том, что «Лейкерс» стоило проиграть «Пеликанс», чтобы избежать встречи с «Наггетс» в 1-м раунде

«Лейкерс» победили «Пеликанс» и вышли на «Наггетс» в 1-м раунде плей-офф.

Главный тренер «озерников» отверг предположение о том, что его команда могла быть специально настроена на поражение в первом матче плей-ин, чтобы избежать встречи с действующими чемпионами в 1-м раунде.

« » в случае победы над «Сакраменто» сойдется в 1-м раунде плей-офф с «Оклахомой».

Подобный расклад активно обсуждался в сети.

«О чем там сообщалось? Что там говорили безумные источники в психиатрической больнице?» – сказал Хэм на пресс-конференции после игры с «Новым Орлеаном».