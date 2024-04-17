Дарвин Хэм о противостоянии с «Денвером»: «Нам нравятся наши шансы»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм оценил расклад сил перед серией 1-го раунда с «Денвером».

«Счет в серии – 0-0. Да, они в последнее время удачно играли против нас, но всегда наступает новый день. Я и мои помощники будем работать над игровым планом, соберемся уже завтра. У парней в команде будет выходной, а мы начнем работать над планом, чтобы иметь максимальные шансы, когда состоится стартовый спорный. Что мы еще можем сделать?

У нас все нормально. Нам нравится нынешнее состояние команды, ее моральный дух. Все вносят свой вклад и воодушевлены этим вызовом и возможностью. С уважением относимся к «Денверу», потрясающая команда, они не просто так стали чемпионами. Но нам нравятся наши шансы», – заявил главный тренер «озерников».

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14 комментариев
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Ответ Против грусти
Может, что-то пропустил. А Денверские просто молчат и готовятся?
Конечно молчат, у них интервью после матча не берут - матча то у них не было.
+24
-2
+22
Я уже в предвкушении от этого зрелища.. Прям это, как ложками черную икру. Кайфанем, пацаны.... Венценосный против коронованного
... Вау..
+21
-2
+19
Нам нравится наше количество штрафных :))
+23
-7
+16
Ответ Fyuted
Комментарий скрыт
Надеюсь, это сарказм, но на всякий случай минус поставлю
+19
-4
+15
Ответ Против грусти
Может, что-то пропустил. А Денверские просто молчат и готовятся?
Никола сказал, что до старта ПО будет чилить с дочкой в бассейне, который ему только что построили
+10
0
+10
Может, что-то пропустил.
А Денверские просто молчат и готовятся?
+9
-2
+7
Ответ TurboMen
Смущает только Винсент, он вытеснил из ротации Спенсера, вот что-то не уверен что это к лучшему.
Да не вытеснил он никого из ротации, просто у Спенсера не пошла игра, а у Винсента пошла.
+3
0
+3
У нас будет план и мы будем придерживаться его.
+1
0
+1
Смешной
+1
0
+1
Тут уже судьи вряд ли помогут. Всякое может случится, но не должно. Денвер сильнейшая команда лиги, Йокич сильнейший игрок. Серия до 4 х побед, против все тех же Лейкерс, которые ни чуть не изменились. Могут лишь умело воспользоваться слабостью других не самых сильных команд. Это все что они могут. у Денвера нет слабостей, если они сами ее не проявят, и не расслабятся, то шансов у ЛА не будет никаких.
+3
-2
+1
Ответ TurboMen
Смущает только Винсент, он вытеснил из ротации Спенсера, вот что-то не уверен что это к лучшему.
Когда вытеснил? Сегодня Спенсера выпустили в 1-й, сыграл в минус. Винсента выпустили во 2-й, сыграл в +, потому играл Гейб во второй половине. Винсент вытеснил из ротации Кристи.
+1
0
+1
Смущает только Винсент, он вытеснил из ротации Спенсера, вот что-то не уверен что это к лучшему.
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