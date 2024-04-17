Дарвин Хэм о противостоянии с «Денвером»: «Нам нравятся наши шансы»

Дарвин Хэм оценил расклад сил перед серией 1-го раунда с «Денвером».

«Счет в серии – 0-0. Да, они в последнее время удачно играли против нас, но всегда наступает новый день. Я и мои помощники будем работать над игровым планом, соберемся уже завтра. У парней в команде будет выходной, а мы начнем работать над планом, чтобы иметь максимальные шансы, когда состоится стартовый спорный. Что мы еще можем сделать?

У нас все нормально. Нам нравится нынешнее состояние команды, ее моральный дух. Все вносят свой вклад и воодушевлены этим вызовом и возможностью. С уважением относимся к « », потрясающая команда, они не просто так стали чемпионами. Но нам нравятся наши шансы», – заявил главный тренер «озерников».