Энтони Дэвис о 1-м матче серии с «Денвером»: «Буду готов на 100 процентов»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Энтони Дэвис уверен, что полностью восстановится к 1-й игре серии с «Денвером».

Во вторник во встрече плей-ин с «Новым Орлеаном» (110:106) Дэвис играл, испытывая боль в нижней части спины. Он набрал 20 очков, 15 подборов и 3 блок-шота при 6 из 16 с игры.

Серия 1-го раунда стартует в Денвере в субботу.

«Состояние спины сказывалось на передвижении, способности бороться за отскок в нападении и подобных вещах. Было непросто отрабатывать под кольцом. Но мы добились своей цели. И у нас есть пару дней на то, чтобы передохнуть и подойти в нормальном состоянии к субботе.

Чувствую, что в субботу буду готов на 100 процентов», – заявил Дэвис.

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6 комментариев
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Ответ Роман Полянский
Нижняя часть спины это вроде седалище,нет?)))
есть такое место как поясница, это, кстати, нижняя часть спины
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Молодец, надо бы еще в дырку начать попадать, как раньше
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как я и писал, не всё так просто и от одного сеанса массажа это не проходит, нужно 5-7 дней. Ну вот как раз столько и пройдёт и там уже должен действительно играть на 100%
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Ответ Роман Полянский
Нижняя часть спины это вроде седалище,нет?)))
да,в перерывах стоять прийдется..
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Нижняя часть спины это вроде седалище,нет?)))
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0
Ответ armageddon123456
есть такое место как поясница, это, кстати, нижняя часть спины
А есть такие люди,как душнилы. Это, кстати,вы)))
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