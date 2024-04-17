Энтони Дэвис о 1-м матче серии с «Денвером»: «Буду готов на 100 процентов»
Энтони Дэвис уверен, что полностью восстановится к 1-й игре серии с «Денвером».
Во вторник во встрече плей-ин с «Новым Орлеаном» (110:106) Дэвис играл, испытывая боль в нижней части спины. Он набрал 20 очков, 15 подборов и 3 блок-шота при 6 из 16 с игры.
Серия 1-го раунда стартует в Денвере в субботу.
«Состояние спины сказывалось на передвижении, способности бороться за отскок в нападении и подобных вещах. Было непросто отрабатывать под кольцом. Но мы добились своей цели. И у нас есть пару дней на то, чтобы передохнуть и подойти в нормальном состоянии к субботе.
Чувствую, что в субботу буду готов на 100 процентов», – заявил Дэвис.