«Лейкерс» вышли в плей-офф и сыграют в первом раунде с «Денвером»
«Лейкерс» вышли в плей-офф.
Победа над «Новым Орлеаном» (110:106) в первом матче турнира плей-ин сделала «озерников» участником первого раунда, где им будет противостоять действующий чемпион «Денвер».
Стартовый матч серии запланирован на субботу.
В прошлом сезоне «Наггетс» всухую обыграли «Лейкерс» в финале Западной конференции.
Да, я согласен, что Денвер сильнее ЛАЛ, но не настолько, как это было в прошлом году.
ЗА ЛЕЙКЕРС! ЗА КОБИ!!!!
В этом году у них есть шанс. Посмотрим, смогут ли они взять хоть игру…две или даже серию. Чудеса случаются.
Денвер остается могучей командой, которая вполне может цеплять 2 гайку.
P.s. Главное - без травм у обеих команд
Теперь посмотрим, как там будет в серии, предположу, что будет посложнее, чем в комментариях.
Король бы тогда ещё шесть гаек взял
Ну, посмотрим, как он в этот раз будет выкруживать, 2016 с ГС все помнят
Да и ЛеБрон после прошлого ПО дико вкачал треху.
Денвер их в любом случае бы прошёл, даже если бы ЛАЛ зацепили условные 2 игры