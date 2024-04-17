«Лейкерс» вышли в плей-офф и сыграют в первом раунде с «Денвером»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Лейкерс» вышли в плей-офф.

Победа над «Новым Орлеаном» (110:106) в первом матче турнира плей-ин сделала «озерников» участником первого раунда, где им будет противостоять действующий чемпион «Денвер».

Стартовый матч серии запланирован на субботу.

В прошлом сезоне «Наггетс» всухую обыграли «Лейкерс» в финале Западной конференции. 

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61 комментарий
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Ответ boller_73
Денвер слабее не стал, Лейкерс нестабильны. Денвер с высокой вероятностью пройдёт
Не стал?😂 Старт Денвера слабее не стал, согласен, но скамейка стала слабее. И не согласен, что Лейкерс не стабильны, они были нестабильны только после победы во внутрисезонном турнире, а так закончили последние 43 с 29 победами, сложно это назвать нестабильной командой. И ЛАЛ точно стали сильнее, Дэвис теперь почти не проводит провальных матчей так часто, как в прошлом сезоне. Леброн стал лучше (прошлый по он играл с разрывом сухожилия), Ривз прогрессирует, Хач тоже, ДиЛо может не провалить по и стабилен уже какой месяц подряд.
Да, я согласен, что Денвер сильнее ЛАЛ, но не настолько, как это было в прошлом году.
+60
-14
+46
Денвер слабее не стал, Лейкерс нестабильны. Денвер с высокой вероятностью пройдёт
+40
-9
+31
Уважение LAL, что они не стали сливать Орлеану, как многие прогнозировали. Пока есть силы в начале playoff , есть шансы, но Денвер, конечно, фавориты.
+32
-4
+28
Ответ Андрей Смирнов
Уважение LAL, что они не стали сливать Орлеану, как многие прогнозировали. Пока есть силы в начале playoff , есть шансы, но Денвер, конечно, фавориты.
хз кто в это верил, никто бы не стал так рисковать, потом в одной игре может случится все что угодно, и можно было спокойно пролететь вообще мимо плэй офф
+18
0
+18
Деды тащат. Что Ови, что Леброн
+29
-13
+16
Ответ кандид
Комментарий скрыт
Не барахтались Лейкерс внизу таблицы, не придумывай
+19
-3
+16
Очень плотная серия будет
+17
-5
+12
Трудно будет Чемпикам ой как трудно
+16
-5
+11
ну надеюсь не 4 0 будет
+17
-6
+11
Ответ AlphaBeast
Не стал?😂 Старт Денвера слабее не стал, согласен, но скамейка стала слабее. И не согласен, что Лейкерс не стабильны, они были нестабильны только после победы во внутрисезонном турнире, а так закончили последние 43 с 29 победами, сложно это назвать нестабильной командой. И ЛАЛ точно стали сильнее, Дэвис теперь почти не проводит провальных матчей так часто, как в прошлом сезоне. Леброн стал лучше (прошлый по он играл с разрывом сухожилия), Ривз прогрессирует, Хач тоже, ДиЛо может не провалить по и стабилен уже какой месяц подряд. Да, я согласен, что Денвер сильнее ЛАЛ, но не настолько, как это было в прошлом году.
Так и в прошлом году всё было на тоненького абсолютно в каждом матче. Я ни одного такого свипа в НБА ещё не видел, это был свип лишь по счёту в серии, но никак не по игре
+11
-1
+10
За Лейкерс! За Леброна! За настоящий баскетбол! За тех, кто реально любит эту игру, а не какие-то там скачки!

ЗА ЛЕЙКЕРС! ЗА КОБИ!!!!
+21
-12
+9
вот и посмотрим, кто лучший дуэт на Западе, Йокич и Мюррэй или Брон и Дэвис
+10
-3
+7
Удачи епт))
+14
-8
+6
Денвер, конечно, своим поражением от САС подложил ЛАЛ свинью в виде себя. А ведь они явные претенденты на титул..
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Ответ Xell
Так в серии может сыграет.
Ну ему еще игровую форму надо набрать, а серия с Денвером самое плохое время для набора игровой формы, какое только можно придумать.
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+5
Ответ SopTecret
Денвер, конечно, своим поражением от САС подложил ЛАЛ свинью в виде себя. А ведь они явные претенденты на титул..
Так и должно было быть, хочешь стать Чемпионом? Прибей Чемпионов.
+6
-1
+5
плохо что Вандо нет. Лавка совсем унылая, там только Принц. Винсент и Динуиди два трупа пока что, Хейс дерево
+4
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+4
Ответ Free throw
Эх, вот бы Брону в эту серию Пиппена и Родмана, да Фила Джексона вместо Хэма.... Король бы тогда ещё шесть гаек взял Ну, посмотрим, как он в этот раз будет выкруживать, 2016 с ГС все помнят
Хэм тупой, увы. Брона надо свежим оставлять к 4 четверти. Он это ротацией не может сделать постоянно.
+4
0
+4
Борьба будет плотная, если спина Дэвиса оклемается. Прошлый год не показатель, были уже поздние раунды, деда силы оставили, что было видно не вооруженным глазом. Сейчас все с нуля.
+6
-2
+4
В прошлом году ЛАЛ хоть и проиграли, но бились в каждой игре. Если бы да кабы…но факт остается фактом, что играли достойно Озерники.

В этом году у них есть шанс. Посмотрим, смогут ли они взять хоть игру…две или даже серию. Чудеса случаются.

Денвер остается могучей командой, которая вполне может цеплять 2 гайку.

P.s. Главное - без травм у обеих команд
+8
-4
+4
Почитал комментарии. Болельщики Лейкерс, как обычно, победили.

Теперь посмотрим, как там будет в серии, предположу, что будет посложнее, чем в комментариях.
+7
-4
+3
Самый неудобный соперник запада, эх. Удачи Леброну.
+10
-7
+3
Эх, вот бы Брону в эту серию Пиппена и Родмана, да Фила Джексона вместо Хэма....
Король бы тогда ещё шесть гаек взял
Ну, посмотрим, как он в этот раз будет выкруживать, 2016 с ГС все помнят
+5
-3
+2
Удачи озерникам, 4:2 с 2-3 овертаймами. Пора уже брать вторую гайку королю в составе Лейкерс, время пришло
+6
-4
+2
Ответ Rodbert
Денвер не форсировали концовку чемпа ради побед, а грамотно распределили силы, так что тут без вариантов победа на классе и на расслабоне.
В ответ Вам могу сказать, что Лейкерс на опыте наоборот раскочегарились к ПО и сейчас на пике формы.
Да и ЛеБрон после прошлого ПО дико вкачал треху.
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
Деды тащат. Что Ови, что Леброн
борозды не портят
+3
-1
+2
Ответ Tihonon
Тут всё как в прошлом году. Кто выиграет первый матч, тот выиграет серию. Помню как затряслись коленки у Денвера в первой игре, когда ЛАЛ догонял, увы не смогли и Денвер понял что смог(Паровозик который... смог).
Чегооо )))
Денвер их в любом случае бы прошёл, даже если бы ЛАЛ зацепили условные 2 игры
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-7
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Ответ Azat LA
Хммм... Ну 10-11 места они нередко стабильно держали. Если исключить откровенно танкующие команды вроде СА в этом году, то что еще можно низом таблицы назвать? :)
зачем их исключать? если исключить все команды выше в таблице, то можно сказать, что ЛАЛ выиграли регулярку
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Ответ DirkMavs
Трудно будет Чемпикам ой как трудно
Ну в этой паре, да и на нынешнем Западе ваааще халявы не ожидается, но Вы правы, эта пара наиболее обоюдно неудобная.
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Ответ Mikl_5555
борозды не портят
Ох, перед Наггетс не к месту поговорка :))
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