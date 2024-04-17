«Лейкерс» вышли в плей-офф и сыграют в первом раунде с «Денвером»

«Лейкерс» вышли в плей-офф.

Победа над «Новым Орлеаном» (110:106) в первом матче турнира плей-ин сделала «озерников» участником первого раунда, где им будет противостоять действующий чемпион « ».

Стартовый матч серии запланирован на субботу.

В прошлом сезоне «Наггетс» всухую обыграли « » в финале Западной конференции.