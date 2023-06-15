«Подумываю о завершении карьеры». Майкл Мэлоун посмеялся над Леброном Джеймсом и «Лейкерс»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после победы в чемпионате посмеялся над Леброном Джеймсом и «Лейкерс», которые отвлекли внимание от «Наггетс» после финала Западной конференции.
«Кстати о «Лейкерс», я просто хочу, чтобы вы знали, это экстренная новость – я подумываю о завершении карьеры.
Это шутка. Эй, я не хочу, чтобы семья Кронке искала нового главного тренера. Я не ухожу на пенсию», – сказал тренер в шоу Пэта Макафи.
После поражения «Лейкерс» от «Денвера» в финале Западной конференции (0-4) Джеймс заявил, что летом подумает о возможном завершении карьеры.
«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂
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