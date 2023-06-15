«Подумываю о завершении карьеры». Майкл Мэлоун посмеялся над Леброном Джеймсом и «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после победы в чемпионате посмеялся над Леброном Джеймсом и «Лейкерс», которые отвлекли внимание от «Наггетс» после финала Западной конференции.

«Кстати о «Лейкерс», я просто хочу, чтобы вы знали, это экстренная новость – я подумываю о завершении карьеры.

Это шутка. Эй, я не хочу, чтобы семья Кронке искала нового главного тренера. Я не ухожу на пенсию», – сказал тренер в шоу Пэта Макафи.

После поражения «Лейкерс» от «Денвера» в финале Западной конференции (0-4) Джеймс заявил, что летом подумает о возможном завершении карьеры.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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12 комментариев

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dev0
Какой же фейспалм в комментариях. Человек на расслабоне, пошутил на шоу. Конец истории. А тут повылезали оценщики шуток и обиженные на всех и вся товарищи. Ребята, будьте проще, ей богу
+22
-7
+15
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Jerry Rodrogha
Ответ Nuteruoli
Майкл похоже ещё празднует...
Имеет право
+11
-1
+10
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Nuteruoli
Майкл похоже ещё празднует...
+6
-2
+4
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NikolayOss
Ответ Nuteruoli
Майкл похоже ещё празднует...
У них же парад в Денвере вот-вот на носу. Празднование только начинается.
+2
-1
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Azat LA
Ответ Марсель Объелся
Майкл Мэлоун это редчайший случай, когда ю кэн ду ит и летс гоу гайс привело к чемпионству. Доку Риверсу стоит брать пример
Как бы я не относился к Риверсу-старшему, он с Кельтами взял гайку и... если я правильно помню, является единственным тренером ВЫМЕНЯНЫМ как актив за пики и нал.
+1
0
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Локоть Артеста
Лебронтий сказал это на эмоциях. Обидно было человеку что проиграли всухую. Так просто он не уйдет. Наверняка придумывает шоу похлеще пресловутого десижна.
+4
-4
0
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Марсель Объелся
Майкл Мэлоун это редчайший случай, когда ю кэн ду ит и летс гоу гайс привело к чемпионству. Доку Риверсу стоит брать пример
+2
-2
0
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Jerry Rodrogha
Ответ Локоть Артеста
Лебронтий сказал это на эмоциях. Обидно было человеку что проиграли всухую. Так просто он не уйдет. Наверняка придумывает шоу похлеще пресловутого десижна.
Всё межсезонье будет придумывать. Ему же ещё захочется прощальный тур Кобе переплюнуть
+3
-3
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