Карим Абдул-Джаббар: «Лейкерс» в концовке сезона были вымотаны»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар НБА плей-офф Баскетбол

Член Зала славы Карим Абдул-Джаббар рассказал, почему «Лейкерс» не удалось пройти «Денвер» в финале Запада.

«В конце года Леброн и большинство парней выглядели так, будто они прошли через два сезона, а не один. Но все равно очень старались.

Если бы они не начали сезон столь неважно, то могли бы выступить намного лучше. Казалось, что в конце чемпионата они были как бы вымотаны. Но они действительно проделали огромную работу, чтобы найти свое новое «я», выйти на площадку и показать очень хорошие результаты. «Лейкерс» просто не попали в финал. Но должны гордиться своим выступлением», – сказал легендарный центровой.

«Лейкерс» уступили «Денверу» 0-4 в финале Западной конференции.

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3 комментария

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Maverick_388
А может быть Денвер был просто ощутимо сильнее?
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