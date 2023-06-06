Карим Абдул-Джаббар: «Лейкерс» в концовке сезона были вымотаны»

Член Зала славы рассказал, почему «Лейкерс» не удалось пройти «Денвер» в финале Запада.

«В конце года и большинство парней выглядели так, будто они прошли через два сезона, а не один. Но все равно очень старались.

Если бы они не начали сезон столь неважно, то могли бы выступить намного лучше. Казалось, что в конце чемпионата они были как бы вымотаны. Но они действительно проделали огромную работу, чтобы найти свое новое «я», выйти на площадку и показать очень хорошие результаты. «Лейкерс» просто не попали в финал. Но должны гордиться своим выступлением», – сказал легендарный центровой.

« » уступили «Денверу» 0-4 в финале Западной конференции.

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