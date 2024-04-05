Клэй Томпсон о провокации Тари Исона: «Довольно отстойно. Особенно, если ты сам даже не играешь»
Форвард «Хьюстона» Тари Исон в марте сделал послание для «Голден Стэйт».
«Уорриорз», давайте сыграем!» – произносит Исон на видео вызывающим тоном.
4 апреля ведущие борьбу за попадание в плей-ин команды провели очную встречу. Калифорнийцы крупно победили на выезде – 133:110.
Травмированный Исон наблюдал за матчем со скамейки в футболке с надписью «Уорриорз», давайте сыграем!»
После игры баскетболисты «воинов» в дружелюбной форме обсудили с Исоном его видео. Защитник Клэй Томпсон прокомментировал ситуацию на пресс-конференции.
«Это было довольно отстойно. Особенно, если ты сам даже не играешь... Одно дело, если ты играешь, участвуешь в борьбе, и можешь ответить на свои слова.
Но ты же просто троллишь со стороны. Бро, серьезно?» – произнес Томпсон.