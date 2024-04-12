Пол Пирс: «Даллас» пройдет «Клипперс». Кайри и Лука – лучший атакующий дуэт в истории»

Теги Пол Пирс Даллас Клипперс НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Пол Джордж Кайри Ирвинг Кавай Ленард Лука Дончич Баскетбол

Пол Пирс считает, что «Даллас» пройдет «Клипперс» в 1-м раунде плей-офф.

«Даллас» пройдет «Клипперс». Кайри и Лука – лучший атакующий дуэт в истории НБА. Просто посмотрите на то, что делает Дончич. Про Ирвинга мы и так все знаем. Вероятно, лучший по игре один на один. Если бы состоялся конкурс по игре один на один, я бы поставил на Кайри. Да, «Клипперс» проходили «Даллас» пару лет назад, но там как раз не было Ирвинга.

После перерыва на Матч звезд «Мэверикс» были одной из лучших команд в защите. С набором очков там тоже не было проблем. У «Далласа» есть все составляющие команды, которая может добраться до финала. Игрок уровня Топ-5, кандидат на звание MVP, чуть ли не лучший во всей лиге [Дончич], чемпионский опыт Кайри.

Верю, что у «Мэверикс» есть шанс. Выбирая между ними и «Клипперс», прямо сейчас я выбираю «Даллас». Опять же, неопределенность с лидерами «Клипперс». Мы точно не знаем, в каком состоянии Кавай. Ну и Харден с Джорджем никогда не были игроками, которые лучше всего проявляли себя в плей-офф. Я предпочитаю им команду, которую ведут за собой Лука и Кайри», – заявил известный в прошлом игрок и эксперт.

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9 комментариев
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Ответ AlphaBeast
Что? Лучший атакующий дуэт в истории? Лучший атакующий дуэт Кобе и Шак. Да плюс я сомневаюсь, что это лучший дуэт даже в карьере Кайри.
На спортсе 5 лет назад было голосование лучших атакующих дуэтов, так вот ШаКобе заняли третье место (14%), уступив Мелоуну-Стоктону (17%) и Джордану-Пиппену (47%).
+4
0
+4
Что? Лучший атакующий дуэт в истории? Лучший атакующий дуэт Кобе и Шак. Да плюс я сомневаюсь, что это лучший дуэт даже в карьере Кайри.
+9
-6
+3
Набросил так набросил)
+3
0
+3
Если Кавай в нормальном состоянии 4:2 Лак
Если Кавая не будет , Мавс могут переиграть Лак.
+5
-3
+2
это он с какой стороны посмотрел?)
0
0
0
Ответ xamer 9
На спортсе 5 лет назад было голосование лучших атакующих дуэтов, так вот ШаКобе заняли третье место (14%), уступив Мелоуну-Стоктону (17%) и Джордану-Пиппену (47%).
Точно как атакующий дуэт? Не просто дуэт? Если, как дуэт, то да это Джордан Пиппен, но как атакующий я не особо согласен с этим.
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