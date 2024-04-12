Пол Пирс: «Даллас» пройдет «Клипперс». Кайри и Лука – лучший атакующий дуэт в истории»

Пол Пирс считает, что «Даллас» пройдет «Клипперс» в 1-м раунде плей-офф.

«Даллас» пройдет «Клипперс». Кайри и Лука – лучший атакующий дуэт в истории . Просто посмотрите на то, что делает Дончич. Про Ирвинга мы и так все знаем. Вероятно, лучший по игре один на один. Если бы состоялся конкурс по игре один на один, я бы поставил на Кайри. Да, «Клипперс» проходили «Даллас» пару лет назад, но там как раз не было Ирвинга.

После перерыва на Матч звезд «Мэверикс» были одной из лучших команд в защите. С набором очков там тоже не было проблем. У « » есть все составляющие команды, которая может добраться до финала. Игрок уровня Топ-5, кандидат на звание MVP, чуть ли не лучший во всей лиге [ ], чемпионский опыт Кайри.

Верю, что у «Мэверикс» есть шанс. Выбирая между ними и «Клипперс», прямо сейчас я выбираю «Даллас». Опять же, неопределенность с лидерами «Клипперс». Мы точно не знаем, в каком состоянии . Ну и с Джорджем никогда не были игроками, которые лучше всего проявляли себя в плей-офф. Я предпочитаю им команду, которую ведут за собой Лука и Кайри», – заявил известный в прошлом игрок и эксперт.