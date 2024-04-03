Кавай Ленард вернулся в Лос-Анжджелес из-за проблем с коленом. Его статус перед игрой с «Наггетс» под вопросом

Кавай Ленард испытывает проблемы с коленом.

Форвард « » не принял участие в выездном матче с «Сакраменто» во вторник из-за боли в правом колене. Звездный баскетболист вернулся в Лос-Анджелес, чтобы пройти восстановительные процедуры.

В четверг калифорнийцы сыграют с «Денвером», участие пока под вопросом.

«Мы надеемся, что он сможет выйти. Но пока не знаем», – констатировал главный тренер «Клипперс» .

Проблема с коленом возникла у Кавая после воскресной победы над «Шарлотт».