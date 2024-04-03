Кавай Ленард вернулся в Лос-Анжджелес из-за проблем с коленом. Его статус перед игрой с «Наггетс» под вопросом

Теги травмы Тайрон Лю Клипперс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Кавай Ленард испытывает проблемы с коленом.

Форвард «Клипперс» не принял участие в выездном матче с «Сакраменто» во вторник из-за боли в правом колене. Звездный баскетболист вернулся в Лос-Анджелес, чтобы пройти восстановительные процедуры.

В четверг калифорнийцы сыграют с «Денвером», участие Ленарда пока под вопросом.

«Мы надеемся, что он сможет выйти. Но пока не знаем», – констатировал главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.

Проблема с коленом возникла у Кавая после воскресной победы над «Шарлотт».

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2 комментария
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Ну как раз плов, все по плану
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