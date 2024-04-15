Чет Холмгрен о победе в регулярке: «Мы не празднуем. Нацелены на главный приз, сосредоточены»

Теги НБА Оклахома-Сити Чет Холмгрен Баскетбол

Чет Холмгрен прокомментировал победу «Тандер» в регулярном чемпионате.

«Я бы не сказал, что это праздник, скорее, признание результатов тяжелой работы, которую мы проделали. Мы оказались в нынешнем положении не просто так. Для этого было потрачено много усилий, проделана тяжелая работа.

Но мы не празднуем, потому что еще не достигли того, к чему стремимся. Нацелены на главный приз, сосредоточены», – заявил центровой «Оклахомы».

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6 комментариев
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