Чет Холмгрен о победе в регулярке: «Мы не празднуем. Нацелены на главный приз, сосредоточены»

Чет Холмгрен прокомментировал победу «Тандер» в регулярном чемпионате.

«Я бы не сказал, что это праздник, скорее, признание результатов тяжелой работы, которую мы проделали. Мы оказались в нынешнем положении не просто так. Для этого было потрачено много усилий, проделана тяжелая работа.

Но мы не празднуем, потому что еще не достигли того, к чему стремимся. Нацелены на главный приз, сосредоточены», – заявил центровой «Оклахомы».