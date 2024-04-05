Леброн Джеймс о нападении «Оклахомы»: «Чет Холмгрен меняет динамику всего»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик Крис Бош НБА Оклахома-Сити Чет Холмгрен Джейлен Уильямс Баскетбол

Леброн Джеймс и Джей Джей Редик оценили вклад Чета Холмгрена в игру «Тандер».

Экс-игрок НБА и лидер «Лейкерс» в подкасте Mind the Game обсудили ключевые изменения в нападении «Оклахомы».

Редик: Я подумал о Крисе Боше, и это привело меня к тому, что я начал размышлять о Чете Холмгрене. Вы, вероятно, играли совершенно разные наработки, но то, что делает ОКС такими сильными – это их умение двигать мяч, они будут проходить и скидывать снова и снова. Они делали это и в прошлом году, когда закончили регулярный сезон с балансом побед и поражений 42-40. А тут вдруг появляется Чет, что дает им столько возможностей в атаке. Я не сравниваю Холмгрена и Криса Боша, но они оба улучшали вашу атаку, открывали новые пути розыгрыша.

Леброн: Точно, вообще без вопросов. Чет меняет динамику всего. Обычно игрок пятой позиции в защите при получении мяча под 45 таким опасным маленьким, как Шэй-Гилджес Александер, обязан опуститься чуть ниже от своего игрока, чтобы быть готовым подстраховать под кольцом. При наличии Чета такое не проканает. ОКС сейчас разыгрывает такую комбинацию: как только большой защиты опускается чуть ниже, Чет открывается с помощью Flare (FLARE – тип розыгрыша, при котором игрок без мяча открывается при помощи заслона под игрока с мячом) и проходит под кольцо под 45. Ты знаешь, как тяжело против этого защититься? Они играют Flare для семифутера! Да, есть способы против этого отбиться. Я, конечно, не расскажу о них сейчас, потому что мы можем с ними встретиться в плей-офф. Я не дам их тренеру возможность подготовиться к этому, но это все равно очень сложно, когда у них есть такие игроки как Шэй, который встанет на линию 8-12 раз за игру, или Джей-Даб, который сейчас превратился в чертову...

Редик: Он звезда.

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6 комментариев
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Ответ AlphaBeast
Вот, поэтому Чет и должен забрать новичка года. Вемби даже ухудшил результат Спёрс. И аргумент про плохую команду не работает. Леброн в свой первый сезон улучшил результат своего мёртвого Кливленда больше чем в 2 раза. Если Вемби получит новичка, это будет тоже более менее заслуженно, но считаю Чет заслужил больше.
Но всё-таки Холмгрен не совсем новичок) Хотя Симмонсу это не помешало забрать награду
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Ответ AlphaBeast
Вот, поэтому Чет и должен забрать новичка года. Вемби даже ухудшил результат Спёрс. И аргумент про плохую команду не работает. Леброн в свой первый сезон улучшил результат своего мёртвого Кливленда больше чем в 2 раза. Если Вемби получит новичка, это будет тоже более менее заслуженно, но считаю Чет заслужил больше.
А если поместить Чета, или любого другого центрового три-1 уровня в эти условия, был бы у Спёрс результат лучше?
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Ответ 6LACK
Но всё-таки Холмгрен не совсем новичок) Хотя Симмонсу это не помешало забрать награду
Хоть, он и не совсем новичок, он претендует на награду. И я не думаю, что стоит это учитывать в голосовании.
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Ответ Даши Жапов
А если поместить Чета, или любого другого центрового три-1 уровня в эти условия, был бы у Спёрс результат лучше?
Мне кажется, что да, потому что когда ты добавляешь проспекта поколения в танкующую команду прогресс в результатах хоть какой-нибудь должен быть, но ни как не хуже.
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Ответ 6LACK
Но всё-таки Холмгрен не совсем новичок) Хотя Симмонсу это не помешало забрать награду
Ну подождите. В вашей логике есть изьяны. Вот например, в сезон, когда Холмгрена выбрали он не играл, за звание новичка побороться не мог. Сейчас, он играет 1й сезон, но по вашему он не новичок. Тоже на это звание не может претендовать. Как же так?
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