Леброн Джеймс о нападении «Оклахомы»: «Чет Холмгрен меняет динамику всего»

Леброн Джеймс и Джей Джей Редик оценили вклад Чета Холмгрена в игру «Тандер».

Экс-игрок НБА и лидер « » в подкасте Mind the Game обсудили ключевые изменения в нападении «Оклахомы».

Редик: Я подумал о Крисе Боше, и это привело меня к тому, что я начал размышлять о . Вы, вероятно, играли совершенно разные наработки, но то, что делает ОКС такими сильными – это их умение двигать мяч, они будут проходить и скидывать снова и снова. Они делали это и в прошлом году, когда закончили регулярный сезон с балансом побед и поражений 42-40. А тут вдруг появляется Чет, что дает им столько возможностей в атаке. Я не сравниваю Холмгрена и , но они оба улучшали вашу атаку, открывали новые пути розыгрыша.

: Точно, вообще без вопросов. Чет меняет динамику всего. Обычно игрок пятой позиции в защите при получении мяча под 45 таким опасным маленьким, как Шэй-Гилджес Александер, обязан опуститься чуть ниже от своего игрока, чтобы быть готовым подстраховать под кольцом. При наличии Чета такое не проканает. ОКС сейчас разыгрывает такую комбинацию: как только большой защиты опускается чуть ниже, Чет открывается с помощью Flare (FLARE – тип розыгрыша, при котором игрок без мяча открывается при помощи заслона под игрока с мячом) и проходит под кольцо под 45. Ты знаешь, как тяжело против этого защититься? Они играют Flare для семифутера! Да, есть способы против этого отбиться. Я, конечно, не расскажу о них сейчас, потому что мы можем с ними встретиться в плей-офф. Я не дам их тренеру возможность подготовиться к этому, но это все равно очень сложно, когда у них есть такие игроки как Шэй, который встанет на линию 8-12 раз за игру, или Джей-Даб, который сейчас превратился в чертову...

: Он звезда.