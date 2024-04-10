Чет Холмгрен: «Индивидуальные награды важны, но нельзя позволять им отвлекать от главной цели»

Теги НБА Оклахома-Сити Чет Холмгрен Баскетбол

Чет Холмгрен не дал прямого ответа на вопрос, достоин ли он приза «Новичок года».

«Не буду утверждать, что не хочу выиграть награду «Новичок года». Индивидуальные награды очень важны, но в то же время нельзя позволять им отвлекать вас от вашей главной цели как команды.

Обычно, когда вы сосредотачиваетесь на собственном успехе, это отвлекает вас от того, чего вы пытаетесь добиться как команда, и кроме того, вредит вам в погоне за наградой», – сказал центровой «Оклахомы».

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1 комментарий
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no way все равно. Вемби просто с февраля играет по сравнению с ним на космоуровне. вопрос по новичку уже давно не стоит)
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