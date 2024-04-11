Джейлен Уильямс: «В прошлом сезоне без Холмгрена у нас было 50 процентов, а сейчас у нас уже 50 побед»

Теги НБА Оклахома-Сити Чет Холмгрен Джейлен Уильямс Баскетбол

Джейлен Уильямс отметил великолепный дебютный сезон Чета Холмгрена.

«Какие существуют аргументы в пользу того, что Чет Холмгрен должен стать новичком года? Я думаю, что его показатели говорят сами за себя.

Он проводит чертовски успешный сезон. В прошлом сезоне без него у нас было 50 процентов, а сейчас у нас уже 50 побед. По-моему, это очень хорошо», – сказал форвард «Тандер».

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3 комментария
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Скромняга Джейлен тактично умолчал рост эффективности и полезности многих игроков ростера, и себя как минимум:
Ощутимо выросла треха (и процент и попытки), в целом стал больше набирать очков за сопоставимые минуты. Джейлен красавчик
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Ответ mqh9pzrxgf
Если брать показатели, то Тейтум должен быть мвп. Они лучшая команда, но вемба будет мвп
Причём здесь мвп?)
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