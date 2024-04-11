Виктор Вембаньяма, Чет Холмгрен и Брэндон Миллер – победители финального рейтинга новичков НБА

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NBA.com представил финальный рейтинг лучших новичков сезона-2023/24.

Рейтинг новичков сезона-2023/24:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») (1 – прошлая позиция)

2. Чет Холмгрен («Оклахома») (2)

3. Брэндон Миллер («Шарлотт») (3)

Вембаньяма, Холмгрен и Миллер являются победителями рейтинга в преддверии голосования за награду лучшему новичку.

Вембаньяма удерживал лидерство 16 недель из 21 выпуска «гонки». Пять раз первым становился Холмгрен. Ни один другой новичок не поднимался в Топ-2.

Миллер дольше других удерживал третью позицию (12 недель). Хайме Хакес («Майами») попадал в тройку пять раз в начальной стадии сезона. Осару Томпсону («Детройт») это удавалось трижды в самом начале. Джордан Хоукинс («Новый Орлеан») оказался на третьей позиции один раз.

Холмгрен и Хакес стали новичками месяца в своих конференциях в октябре/ноябре и декабре. После этого титулы трижды оставались за Вембаньямой и Миллером.

Претенденты на сборные сезона.

Первая сборная новичков:

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)

Чет Холмгрен («Оклахома»)

Брэндон Миллер («Шарлотт»)

Амен Томпсон («Хьюстон»)

Хайме Хакес («Майами»)

Вторая сборная новичков:

Брэндин Подземски («Голден Стэйт»)

Кейонте Джордж («Юта Джаз»)

Дерек Лайвли («Даллас»)

Осар Томпсон («Детройт»)

Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт»)

 

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2 комментария
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Эх, жаль Дик поздно освоился, вторую половину сезона выдаёт приличную.
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Не знаете, че там Сошников пишет? По прежнему пиарит своего Чета и хейтит Вемби?
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