Виктор Вембаньяма, Чет Холмгрен и Брэндон Миллер – победители финального рейтинга новичков НБА

NBA.com представил финальный рейтинг лучших новичков сезона-2023/24.

Рейтинг новичков сезона-2023/24:

1. Виктор Вембаньяма (« ») (1 – прошлая позиция)

2. («Оклахома») (2)

3. Брэндон Миллер («Шарлотт») (3)

Вембаньяма, Холмгрен и Миллер являются победителями рейтинга в преддверии голосования за награду лучшему новичку.

Вембаньяма удерживал лидерство 16 недель из 21 выпуска «гонки». Пять раз первым становился Холмгрен. Ни один другой новичок не поднимался в Топ-2.

Миллер дольше других удерживал третью позицию (12 недель). Хайме Хакес («Майами») попадал в тройку пять раз в начальной стадии сезона. («Детройт») это удавалось трижды в самом начале. Джордан Хоукинс («Новый Орлеан») оказался на третьей позиции один раз.

Холмгрен и Хакес стали новичками месяца в своих конференциях в октябре/ноябре и декабре. После этого титулы трижды оставались за Вембаньямой и Миллером.

Претенденты на сборные сезона.

Первая сборная новичков:

(«Сан-Антонио»)

Чет Холмгрен («Оклахома»)

Брэндон Миллер («Шарлотт»)

Амен Томпсон (« »)

Хайме Хакес («Майами»)

Вторая сборная новичков:

Брэндин Подземски («Голден Стэйт»)

Кейонте Джордж («Юта Джаз»)

Дерек Лайвли («Даллас»)

Осар Томпсон («Детройт»)

Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт»)