Виктор Вембаньяма, Чет Холмгрен и Брэндон Миллер – победители финального рейтинга новичков НБА
NBA.com представил финальный рейтинг лучших новичков сезона-2023/24.
Рейтинг новичков сезона-2023/24:
1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») (1 – прошлая позиция)
2. Чет Холмгрен («Оклахома») (2)
3. Брэндон Миллер («Шарлотт») (3)
Вембаньяма, Холмгрен и Миллер являются победителями рейтинга в преддверии голосования за награду лучшему новичку.
Вембаньяма удерживал лидерство 16 недель из 21 выпуска «гонки». Пять раз первым становился Холмгрен. Ни один другой новичок не поднимался в Топ-2.
Миллер дольше других удерживал третью позицию (12 недель). Хайме Хакес («Майами») попадал в тройку пять раз в начальной стадии сезона. Осару Томпсону («Детройт») это удавалось трижды в самом начале. Джордан Хоукинс («Новый Орлеан») оказался на третьей позиции один раз.
Холмгрен и Хакес стали новичками месяца в своих конференциях в октябре/ноябре и декабре. После этого титулы трижды оставались за Вембаньямой и Миллером.
Претенденты на сборные сезона.
Первая сборная новичков:
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)
Чет Холмгрен («Оклахома»)
Брэндон Миллер («Шарлотт»)
Амен Томпсон («Хьюстон»)
Хайме Хакес («Майами»)
Вторая сборная новичков:
Брэндин Подземски («Голден Стэйт»)
Кейонте Джордж («Юта Джаз»)
Дерек Лайвли («Даллас»)
Осар Томпсон («Детройт»)
Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт»)