Шэй Гилджес-Александер о награде MVP: «Надеюсь, она достанется мне»

Шэй Гилджес-Александер ответил на вопрос о гонке за MVP.

На награду самому ценному игроку сезона помимо лидера «Оклахомы» также претендуют («Денвер») и («Даллас»).

«Надеюсь, она достанется мне.

Считаю, что все претенденты наиграли на приз, каждый заслуживает стать MVP. Посмотрим. Независимо от того, кто в итоге победит, это будет заслуженно», – сказал ШГА.

В 75 матчах регулярки канадец набирал 30,1 очка, 5,5 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.