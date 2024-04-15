Шэй Гилджес-Александер о награде MVP: «Надеюсь, она достанется мне»

Теги НБА Оклахома-Сити Никола Йокич Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер ответил на вопрос о гонке за MVP.

На награду самому ценному игроку сезона НБА помимо лидера «Оклахомы» также претендуют Никола Йокич («Денвер») и Лука Дончич («Даллас»).

«Надеюсь, она достанется мне.

Считаю, что все претенденты наиграли на приз, каждый заслуживает стать MVP. Посмотрим. Независимо от того, кто в итоге победит, это будет заслуженно», – сказал ШГА.

В 75 матчах регулярки канадец набирал 30,1 очка, 5,5 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.

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7 комментариев
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Ну я орну, если второй год кряду опрокинут Йокича с топ-1 статами по всем показателям
+3
-1
+2
У Шая неплохие шансы на награду. Посмотрим как сложится голосование.
+2
-1
+1
Можно конечно, но честно говоря при таком раскладе останется осадочек. Лучше уж Луке, если прокатят Николая . Имхо
+2
-2
0
Заслужил!
+4
-4
0
Заслужил, конечно. Главное, не обкакаться потом сразу, как Жаэль в прошлом году
+2
-2
0
Пончич сильнее этого бандита. Даже брансон интереснее смотрится
+1
-1
0
Ответ Рассол Уэстбрик
Ну я орну, если второй год кряду опрокинут Йокича с топ-1 статами по всем показателям
а он в ответ спокойно приведёт команду к кубку, после чего поедет смотреть скачки
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