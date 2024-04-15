Шэй Гилджес-Александер о награде MVP: «Надеюсь, она достанется мне»
Шэй Гилджес-Александер ответил на вопрос о гонке за MVP.
На награду самому ценному игроку сезона НБА помимо лидера «Оклахомы» также претендуют Никола Йокич («Денвер») и Лука Дончич («Даллас»).
«Надеюсь, она достанется мне.
Считаю, что все претенденты наиграли на приз, каждый заслуживает стать MVP. Посмотрим. Независимо от того, кто в итоге победит, это будет заслуженно», – сказал ШГА.
В 75 матчах регулярки канадец набирал 30,1 очка, 5,5 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.