Патрик Беверли обсудил игроков, которых не обменяют на Виктора Вембаньяму, на своем подкасте

Патрик Беверли порассуждал на тему стоимости Виктора Вембаньямы в подкасте.

Адам Ферроун: Трех игроков не обменяют на . Йокич, и . Добавишь еще кого-нибудь?

Патрик Беверли: . Не думаю, что они его обменяют. И Леброн. У него власть. Большая власть.

Адам Ферроун: Что насчет парней типа Шэй Гилджеса-Александера и Энтони Эдвардса?

: Обменян, обменян.

1 пик драфта-2023, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма является главным претендентом на награду лучшему новичку сезона-2023/24.