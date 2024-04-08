Патрик Беверли обсудил игроков, которых не обменяют на Виктора Вембаньяму, на своем подкасте

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Миннесота Сан-Антонио Оклахома-Сити Стефен Карри Патрик Беверли Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Патрик Беверли порассуждал на тему стоимости Виктора Вембаньямы в подкасте.

Адам Ферроун: Трех игроков не обменяют на Вембаньяму. Йокич, Дончич и Адетокумбо. Добавишь еще кого-нибудь?

Патрик Беверли: Стеф Карри. Не думаю, что они его обменяют. И Леброн. У него власть. Большая власть.

Адам Ферроун: Что насчет парней типа Шэй Гилджеса-Александера и Энтони Эдвардса?

Патрик Беверли: Обменян, обменян.

1 пик драфта-2023, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма является главным претендентом на награду лучшему новичку сезона-2023/24.

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