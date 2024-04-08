Патрик Беверли обсудил игроков, которых не обменяют на Виктора Вембаньяму, на своем подкасте
Патрик Беверли порассуждал на тему стоимости Виктора Вембаньямы в подкасте.
Адам Ферроун: Трех игроков не обменяют на Вембаньяму. Йокич, Дончич и Адетокумбо. Добавишь еще кого-нибудь?
Патрик Беверли: Стеф Карри. Не думаю, что они его обменяют. И Леброн. У него власть. Большая власть.
Адам Ферроун: Что насчет парней типа Шэй Гилджеса-Александера и Энтони Эдвардса?
Патрик Беверли: Обменян, обменян.
1 пик драфта-2023, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма является главным претендентом на награду лучшему новичку сезона-2023/24.