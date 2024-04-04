Никола Йокич оказался фаворитом на получение награды MVP по результатам неофициального опроса ESPN

ESPN провел неофициальное голосование за звание MVP сезона-2023/24.

В опросе участвовали 100 представителей прессы, включая журналистов из других стран. Участники указывали пять игроков.

Победителем голосования стал центровой « » . Йокич и , ставший вторым, оказались единственными игроками, указанными во всех ста бюллетенях.

заканчивает сезон на третьей позиции. Однако словенский защитник получил всего один голос за первое место, уступая по этому показателю и Джейсону Тейтуму.