Никола Йокич оказался фаворитом на получение награды MVP по результатам неофициального опроса ESPN

Теги Бостон Даллас Денвер Милуоки НБА Оклахома-Сити Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

ESPN провел неофициальное голосование за звание MVP сезона-2023/24.

В опросе участвовали 100 представителей прессы, включая журналистов из других стран. Участники указывали пять игроков.

Победителем голосования стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Йокич и Шэй Гилджес-Александер, ставший вторым, оказались единственными игроками, указанными во всех ста бюллетенях.

Лука Дончич заканчивает сезон на третьей позиции. Однако словенский защитник получил всего один голос за первое место, уступая по этому показателю Яннису Адетокумбо и Джейсону Тейтуму.

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9 комментариев
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jaylen brown 💊
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Мама Брауна голосовала?
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4 человека не поставили Дончича в пятерку претендентов вообще, и ещё 8 забыли про Янниса.
Кто все эти люди?..
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Какой-то журналист очень любит Брауна) Один голос и пацан в десятке, кайф)
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даже если посмотреть турнир по фэнтэзи-баскетболу на спортсе, то Йокич уже побил свой же рекорд по очкам, а впереди ещё несколько матчей, и отрыв от остальных 300 очков
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Ответ viewerigo
4 человека не поставили Дончича в пятерку претендентов вообще, и ещё 8 забыли про Янниса. Кто все эти люди?..
Ну видимо те, кто голосовал за Брансона или Эдвардса.
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Ответ Forza
Ну видимо те, кто голосовал за Брансона или Эдвардса.
Это логично, да.
А по персоналиям? Имена, назовите имена или издания! =)
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Ответ Forza
Ну видимо те, кто голосовал за Брансона или Эдвардса.
За Брауна
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