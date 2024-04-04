Никола Йокич оказался фаворитом на получение награды MVP по результатам неофициального опроса ESPN
ESPN провел неофициальное голосование за звание MVP сезона-2023/24.
В опросе участвовали 100 представителей прессы, включая журналистов из других стран. Участники указывали пять игроков.
Победителем голосования стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Йокич и Шэй Гилджес-Александер, ставший вторым, оказались единственными игроками, указанными во всех ста бюллетенях.
Лука Дончич заканчивает сезон на третьей позиции. Однако словенский защитник получил всего один голос за первое место, уступая по этому показателю Яннису Адетокумбо и Джейсону Тейтуму.
Кто все эти люди?..
А по персоналиям? Имена, назовите имена или издания! =)