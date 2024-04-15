Карл-Энтони Таунс: «Мы весь сезон играли против «Санз» в шашки, и это не сработало. В плей-офф будут шахматы»

Карл-Энтони Таунс рассчитывает на преображение «Миннесоты» в серии с «Финиксом».

В регулярном чемпионате «Санз» выиграли все три матча, включая заключительный для обеих команд в воскресенье (125:106).

«Противостояние с « » – это будет как шахматный матч. Мы весь сезон играли против них в шашки, и это не сработало. В плей-офф все выходит на новый уровень, так что нам придется играть с ними в шахматы и находить разные способы использовать наши габариты и предстать к первой игре в наилучшем виде.

У нас в команде 15 человек. Баскетбол – не индивидуальный вид спорта. Это не гольф. Мы говорим о баскетболе. И у нас отличная команда, отличные ребята в этой раздевалке, все мы готовы работать, делать все, чтобы побеждать и приносить радость болельщикам в Миннесоте, побороться за что-то особенное в плей-фф. Я очень рад, что нам пришлось пойти по сложному пути и уже в первом раунде встретиться с «Санз». Это единственно верный путь. Это сделает нас лучше. Это станет проверкой нашей психологической устойчивости, нашей дисциплины. Без всего этого никак, если мы пройдем первый раунд, то нам понадобятся эти качества в дальнейшем. Без этого нельзя, если мы рассчитываем стать чемпионской командой. И нет лучшей возможности, чтобы проверить себя на самом высоком уровне, чем первый раунд», – заявил центровой «Вулвз».