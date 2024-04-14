Участие Энтони Эдвардса и Карла-Энтони Таунса в матче с «Финиксом» под вопросом

Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс могут не выйти на площадку в игре с «Санз».

Матч «Финикса» и «Миннесоты» имеет огромное значение для итоговой расстановки в Западной конференции.

Защитник «Тимбервулвз» (болезнь) и форвард (травма колена) могут не принять участие в домашней встрече.

Возвращение Таунса ожидалось в игре с «Атлантой» (109:106). Ранее инсайдеры сообщали, что форвард должен выйти в одном из последних матчей регулярного чемпионата.

Со стороны « » под вопросом участие центрового (правый голеностоп).

« » занимает вторую строчку Западной конференции с результатом 56-25.

«Санз» находятся на седьмой позиции с показателями 48-33.