Участие Энтони Эдвардса и Карла-Энтони Таунса в матче с «Финиксом» под вопросом

Теги травмы Миннесота Финикс НБА Карл-Энтони Таунс Дрю Юбэнкс Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс могут не выйти на площадку в игре с «Санз».

Матч «Финикса» и «Миннесоты» имеет огромное значение для итоговой расстановки в Западной конференции.

Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс (болезнь) и форвард Карл-Энтони Таунс (травма колена) могут не принять участие в домашней встрече.

Возвращение Таунса ожидалось в игре с «Атлантой» (109:106). Ранее инсайдеры сообщали, что форвард должен выйти в одном из последних матчей регулярного чемпионата.

Со стороны «Финикса» под вопросом участие центрового Дрю Юбэнкса (правый голеностоп).

«Миннесота» занимает вторую строчку Западной конференции с результатом 56-25.

«Санз» находятся на седьмой позиции с показателями 48-33.

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2 комментария
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Ответ Ивванов
Команды понимают, что лучше не выходить на Лейкерс в первом раунде. Если внизу таблицы бьются за места в плей-ин и 6 место, то в верхней думают, что делать, чтобы не выйти на Лейкерс в первом раунде.
Не смеши
ЛАЛ для всей первой тройки это подарок. Кроме Оклы, возможно. У тех просто лички в этом сезоне не очень
Денвер смятет без шансов их, и надеяться на то, что Мюррей будет хуже себя прошлогоднего в плове, самонадеянно)) если не Йокич, то он закроет
Про Мини молчу, Гобер дважды закрывал Дэвиса в этом сезоне без шансов. Я бы ещё дал шансы ЛАЛ в этом противостоянии, если бы не было Таунса, тогда бы спокойно даблтимили на Энте и были бы шансы. Опять же, это всё условности)) и моя субъективщина
Но очень смешно читать такого рода сообщения, что команды боятся выйти в плов на ЛАЛ))
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