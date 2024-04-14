Участие Энтони Эдвардса и Карла-Энтони Таунса в матче с «Финиксом» под вопросом
Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс могут не выйти на площадку в игре с «Санз».
Матч «Финикса» и «Миннесоты» имеет огромное значение для итоговой расстановки в Западной конференции.
Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс (болезнь) и форвард Карл-Энтони Таунс (травма колена) могут не принять участие в домашней встрече.
Возвращение Таунса ожидалось в игре с «Атлантой» (109:106). Ранее инсайдеры сообщали, что форвард должен выйти в одном из последних матчей регулярного чемпионата.
Со стороны «Финикса» под вопросом участие центрового Дрю Юбэнкса (правый голеностоп).
«Миннесота» занимает вторую строчку Западной конференции с результатом 56-25.
«Санз» находятся на седьмой позиции с показателями 48-33.
ЛАЛ для всей первой тройки это подарок. Кроме Оклы, возможно. У тех просто лички в этом сезоне не очень
Денвер смятет без шансов их, и надеяться на то, что Мюррей будет хуже себя прошлогоднего в плове, самонадеянно)) если не Йокич, то он закроет
Про Мини молчу, Гобер дважды закрывал Дэвиса в этом сезоне без шансов. Я бы ещё дал шансы ЛАЛ в этом противостоянии, если бы не было Таунса, тогда бы спокойно даблтимили на Энте и были бы шансы. Опять же, это всё условности)) и моя субъективщина
Но очень смешно читать такого рода сообщения, что команды боятся выйти в плов на ЛАЛ))