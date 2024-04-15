Энтони Эдвардс о 0-3 с «Финиксом» в регулярке: «В плей-офф мы будем готовы»

Энтони Эдвардс поделился ожиданиями от серии с «Финиксом».

В регулярном чемпионате «Санз» выиграли все три матча, включая заключительный для обеих команд в воскресенье (125:106).

«Наш настрой? Выиграть серию у « ». В регулярке они взяли все три матча против нас, но все это позади и мы будем готовы.

Эти игры закончились… Теперь это совсем другой баскетбол. В плей-офф судьи не будут фиксировать те фолы, которые они фиксируют. Станет намного сложнее», – заявил .