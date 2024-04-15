Энтони Эдвардс о 0-3 с «Финиксом» в регулярке: «В плей-офф мы будем готовы»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс поделился ожиданиями от серии с «Финиксом».

В регулярном чемпионате «Санз» выиграли все три матча, включая заключительный для обеих команд в воскресенье (125:106).

«Наш настрой? Выиграть серию у «Финикса». В регулярке они взяли все три матча против нас, но все это позади и мы будем готовы.

Эти игры закончились… Теперь это совсем другой баскетбол. В плей-офф судьи не будут фиксировать те фолы, которые они фиксируют. Станет намного сложнее», – заявил Эдвардс.

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3 комментария
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Ответ Ренат Бахтеев
Опять черномазые понты от Эдвардса, хохма будет когда Финя Миньку грохнет и дальше пройдет.
черномазые? К чему здесь вообще это?
+5
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+5
Ответ Ruslan Ruslan
черномазые? К чему здесь вообще это?
Еще и от рената бахтеева лол
+2
0
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