Энтони Эдвардс о 0-3 с «Финиксом» в регулярке: «В плей-офф мы будем готовы»
Энтони Эдвардс поделился ожиданиями от серии с «Финиксом».
В регулярном чемпионате «Санз» выиграли все три матча, включая заключительный для обеих команд в воскресенье (125:106).
«Наш настрой? Выиграть серию у «Финикса». В регулярке они взяли все три матча против нас, но все это позади и мы будем готовы.
Эти игры закончились… Теперь это совсем другой баскетбол. В плей-офф судьи не будут фиксировать те фолы, которые они фиксируют. Станет намного сложнее», – заявил Эдвардс.